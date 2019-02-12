Холодно и потолок обваливается: Жители села под Симферополем боятся ходить в единственный ФАП

Больше трех тысяч жителей села Заречное в Симферопольском районе пытаются болеть как можно реже – ведь им предстоит идти в единственный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который находится, мягко говоря, в непригодном состоянии.

Потрескавшаяся штукатурка на стенах, частично обвалившийся потолок и температура воздуха в помещении +8 – все это не дает покоя сельчанам, ведь в таких условиях не то, что не вылечиться, можно заболеть еще больше.

В таком состоянии находится потолок медпункта. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

- Обращались в сельский совет, Луговскую ЦРКБ - все молчат. Медпункт просто необходим в таком селе, но не в таком плечевом состоянии. Температура воздуха в помещении, которое отапливается, +8 градусов, как в пещере. Пусть кажется, что проблема мелкая, но для нас это важно, - пишет житель Заречного Алексей.

- Если ребенок простудился, приходится вести его сюда. Конечно, стараюсь с мужем в случае необходимости ездить в Симферополь, там все-таки намного лучше обстановка, есть нужное оборудование. Представьте, в такой обстановке при +8 градусах здесь работает фельдшер и заведующая, - делится местная жительница Инна, воспитывающая четырехлетнюю дочь.

Ремонтировать здесь ничего не будут, просто построят новое здание. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

В министерстве здравоохранения Крыма «Комсомольской правде - Крым» сообщили, что ФАП располагается в здании 1899 года, и капитальный ремонт там по сей день не проводился. Только текущий в 2015 году. Как говорят местные жители, тогда заменили только окна и двери.

- В связи с этим прорабатывается вопрос установки и монтажа в селе Заречное модульного здания площадью 80-90 квадратных метров, исходя из параметров бюджета Республики Крым на 2020-2022 годы, - уточнили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве заверили, что система отопления в ФАПе села Заречное находится в исправном состоянии.

- Для прохождения отопительного сезона 2018-2019 года предусмотрено 4,026 тонн угля и 2,379 кубометров дров, - добавили в Минздраве.

Вероятно, ФАП села Заречное постигнет участь других медпунктов, которые были временно закрыты из-за аварийного состояния. Так, в поселке Урожайное Симферопольского района ФАП также требовал капитального ремонта. Жильцы ездят в соседний населенный пункт, где есть отремонтированный медпункт.

Напомним, в 2017 году на оснащение новых ФАПов было выделено около 60 миллионов рублей. В 2018 году было введено в эксплуатацию 19 врачебных амбулаторий и 21 ФАП в разных регионах Крыма.

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