В Симферополе на ремонт поликлиник запланировали потратить 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-19T17:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В бюджете Республики Крым запланировано порядка 300 миллионов рублей на ремонтные работы в медучреждениях столицы региона.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова, после возвращения из деловой поездки в Башкортостан.

При реконструкции больниц крымские чиновники хотят учесть опыте башкирских коллег, а именно проект «Бережливая поликлиника».

По словам Аллы Пашкуновой новшество поможет избавиться от очередей в больницах. Пациенты смогут, не тратя много времени, побывать на приеме у нужного специалиста и получить качественную медицинскую помощь.

Пока же медобслуживание в РК не блещет. Например, в детском станционаре Симферополя, зимой затеяли ремонт отопительной системы. Детей с бронхитом принимали в процедурных кабинетах, где была такая же температура, как и на улице +12.