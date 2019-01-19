2019-01-19T17:02:06+03:00
Общество

В Симферополе на ремонт поликлиник запланировали потратить 300 миллионов рублей

При проведении работ будут учитывать опыт Башкирии
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымская делегация побывала в медучреждениях Башкирии. Фото: инфагентство «Башинформ»Крымская делегация побывала в медучреждениях Башкирии. Фото: инфагентство «Башинформ»
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В бюджете Республики Крым запланировано порядка 300 миллионов рублей на ремонтные работы в медучреждениях столицы региона.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова, после возвращения из деловой поездки в Башкортостан.

При реконструкции больниц крымские чиновники хотят учесть опыте башкирских коллег, а именно проект «Бережливая поликлиника».

По словам Аллы Пашкуновой новшество поможет избавиться от очередей в больницах. Пациенты смогут, не тратя много времени, побывать на приеме у нужного специалиста и получить качественную медицинскую помощь.

Пока же медобслуживание в РК не блещет. Например, в детском станционаре Симферополя, зимой затеяли ремонт отопительной системы. Детей с бронхитом принимали в процедурных кабинетах, где была такая же температура, как и на улице +12.

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