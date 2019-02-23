Куда сходить и как проехать: Как Крым и Севастополь отмечают 23 февраля

В Симферополе и Севастополе с утра 23 февраля будет затруднен проезд по некоторым центральным улицам. Ограничения ввели в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

В этот день будут проходить выставки военной техники, концерты, шествия, конкурсы, мастер-классы, будет работать полевая кухня.

СИМФЕРОПОЛЬ

Как празднуют:

В 9.00 начнется торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина.

В 9.30 перед зданием Госсовета РК состоится праздничное мероприятие, посвященное 5-й годовщине со дня образования Сводного полка Народного ополчения РК.

С 9.00 до 15.00 горожане могут посмотреть на площади Ленина выставку военной техники и вооружения. В 10.30 начнутся показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил РФ и Нацгвардии.

Где нельзя проехать:

С 6.00 до 11.00 ограничено движение и парковка на улице Павленко, и на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

Крымчане с нетерпением ждут выставку военной техники.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СЕВАСТОПОЛЬ

Как празднуют:

В 9.45 начнется шествие отрядов самообороны, к нему могут присоединиться все желающие. Маршрут движения: Екатерининский сквер - улица Ленина.

В 10.00 - возложение цветов к Вечному огню. Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

В 19.00 - праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества на площади Нахимова.

В 21.00 прогремит артиллерийский салют.

Где нельзя проехать:

С 9.30 до 10.30 для всех транспортных средств и с 17.00 до 23.00 для всех авто, кроме маршруток и троллейбусов, запрещено движение по маршруту: от пл. Суворова – ул. Ленина – просп. Нахимова до пл. Лазарева.

Также изменится направление одностороннего движения на участке ул. Суворова от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и на участке ул. Воронина от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская.

Кроме того, с 25 февраля по 11 марта с 8.00 до 17.00 вводится временный запрет остановки и стоянки на участке ул. Гоголя от пересечения с ул. Академика Крылова до ул. Степаненко (справа).

- Приносим извинения за причиненные неудобства. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

Показательные выступления военных обещают быть зрелищными.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

КАК ОТМЕЧАЮТ ДРУГИЕ ГОРОДА

ФЕОДОСИЯ

В 12.00 в Феодосийском доме культуры пройдет спортивный праздник «Мама, папа, я - футбольная семья».

В 13.00 в ДК «Бриз» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

В 17.00 в городском доме культуры пройдет еще один праздничный концерт.

КЕРЧЬ

С 10.00 до 11.00 пройдут показательные выступления военнослужащих. Место проведения: детско-юношеский клуб физподготовки, ул. Маршала Еременко, 9.

ЕВПАТОРИЯ

С 10.00 до 13.00 на мемориальном комплексе «Красная горка» состоится выставка военной техники, вооружения, элементов экипировки. Там же пройдут показательные выступления военнослужащих и организуют полевую кухню.

ЯЛТА

В 12.00 на набережной пройдет флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества.

В 13.00 начнется турнир по армрестлингу. Место проведения: ул. Крупской, 48.

К мемориалам и Вечному огню возложат цветы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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