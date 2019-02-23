2019-02-23T15:11:08+03:00
Общество

Каждый пятый не женат: На полуострове составили портрет крымского мужчины

Средний возраст представителей сильного пола 38 лет и они на 5,5 года моложе женщин
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На всех красавчиков не хватит. В Крыму на 1172 женщины приходится 1000 мужчин.На всех красавчиков не хватит. В Крыму на 1172 женщины приходится 1000 мужчин.Фото: Андрей ТАНАЕВ
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В Крыму ко Дню защитника Отечества сотрудники Крымстата рассказали, какие на полуострове живут мужчины.

Приятная новость для незамужних девушек – каждый пятый представить сильного пола не женат.

- В зарегистрированном и незарегистрированном браке состоят 62% мужчин, никогда не состоял в браке каждый 5-й мужчина, разведены официально и разошлись 11% мужчин, вдовцы составили 7%, - уточнили в Крымстате.

Кстати, мужчины в Крыму довольно молодые. Средний возраст 38 лет и они на 5,5 года моложе женщин.

Из грустных данных, мужчин в Крыму на всех не хватает. Некоторым девчонкам, как в песне, придется стоять в сторонке… На 1172 женщины приходится 1000 мужчин.

Средняя продолжительность жизни – 67 лет, что на 8 меньше, чем у прекрасным дам.

В основном мужчины следят за своим питанием. Стараются есть мясные продукты (в том числе колбасные изделия), картофель, свежие овощи и фрукты, крупы и макаронные изделия, хлеб, молочные продукты, рыбные продукты. А вот консервами и тортиками не балуются. Ясное дело, от них ведь толстеют.

До занятий спортом руки доходят у единиц.

- На вопрос «Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом» 73% респондентов ответили, что не занимаются. Основные причины – нет свободного времени или желания.

Зато борются с вредными привычками.

- 73% опрошенных совсем не курят, из них 89% - это молодежь в возрасте 15-20 лет, 86% - пенсионеры. Ежедневно курят свыше 22% населения, из них почти 60% в возрасте 25-39 лет, более трети в возрасте 40-49 лет, более четверти - курящие 50-59 лет, - сообщили в Крымстате.

В течение жизни различные алкогольные напитки (пиво, вино, водку и другие) употребляли 86% мужчин. Никогда не пили алкогольные напитки 14% мужчин.

Опрос проводится по всей стране. В нем участвовали люди в возрасте от 15 лет и старше, из них 40% мужчин и 60% женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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