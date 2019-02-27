2019-02-27T19:29:19+03:00
Политика

«Только в страшных снах»: В Крыму посмеялись над словами Тимошенко о возвращении полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента посоветовал украинскому политику решать проблемы внутри своей страны
Надежда ДАЦЮК
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Фото: официальная группа Юлии Тимошенко на FacebookФото: официальная группа Юлии Тимошенко на Facebook
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- Мы вернем Крым. И должны готовиться к этому каждый день. Поддерживая наших граждан, которые остались на полуострове, отстаивая их права и раскрывая противоправные действия оккупантов. И одновременно заботясь о правах людей, которые вынуждены были оставить Крым и обосновались на материковой Украине, - уверенно заявила на своей странице в Facebook кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

В Крыму над подобными заявлениями только посмеялись.

- Она вернет Крым, когда рак на горе свиснет, - заявил «Комсомольской правде - Крым» первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс. - Если человеку снятся кошмарные сны, то мы на них не можем повлиять. Сделать это у нее не получится еще потому, и крымчане против. Предвыборная риторика Тимошенко всегда отличалась такими оригинальными вещами. Нужно ведь дурить народ, запускать какие-то игрушки. На Украине есть достаточно работы и без Крыма, лучше бы про них вспомнила.

По его мнению, кто бы из зарегистрированных кандидатов ни победил на президентских выборах на Украине, пользы он не принесет.

- Самый оригинальный клоун из кандидатов - это Зеленский. Я думаю, это было бы смешно лицезреть его в качестве президента, украинцам не пришлось бы покупать билеты на его шоу, можно было бы просто включить заседание Верховной Рады с его участием.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019. ЦИК зарегистрировала 44 желающих сесть в кресло президента. Согласно последним данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), более 26% украинцев готовы отдать свои голоса на президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского, второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко, набравший 18% голосов, на третьем - лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 13,8% избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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