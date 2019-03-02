"Врачей не могла найти - они закрылись в одном кабинете, где праздник какой-то отмечали": В Крыму проверят больницу из-за банкета

"Девочки, уже не знаю куда писать! Мой ребенок - инвалид по кардиологии (очень тяжелый, полностью зависим от кардиостимуляторов, не собственного пульсапосле клинической смерти). Стало плохо и нас отправили на госпитализацию в Симферополь, а я врачей не могу найти чтоб поставить последнюю печать и уехать. А они оказывается просто все закрылись в одном кабинете, где ели, и пили - праздник какой-то отмечали!"

Арина Литвиненко, жительница Джанкоя, который разместила такой пост в соцсетях, также выложила видео.

"Ребенку нужна срочная госпитализация. А здесь находятся все наши врачи. Все это красиво заснято и будет там, где надо" - женский голос сделал такую подводку под коротенький 10-секундный ролик.

На не очень качественном видео можно рассмотреть банкетный столы и людей в белых халатах, которые принимают участие в фуршете. Автор видео утверждает, что во время праздничного обеда пациенты оставались без медицинской помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/694996" frameborder="0"></iframe> В крымской больнице сняли банкет людей в белых халатах.На видео врачи и медсестры отмечают какой-то праздник: едят салаты и канапе. Видео: Арина Литвиненко/Типичный Джанкой! другой источник

В министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили, что в больнице Джанкоя, которое "прославилось" в интернете, пройдет служебная проверка.

Но даже на взгляд людей, весьма далеких от медицины, можно предположить, что медицинском учреждения явно хромает трудовая дисциплина и не соблюдаются санитарные нормы.

Например, медсестры и врачи едят салаты и канапе не снимая белых халатов - спецодежды. Также скорее всего застолье организовали не в столовой или кафе, а в помещении не предназначенном для таких целей.

Комментарии в соцсетях самые разные: большинство на стороне мамы ребенка, а кто-то нет.

- А зачем вам это надо? Вам не стали ставить печать? Вас оскорбили? А если бы человек, который вам был нужен, вышел из кабинета не на праздник , а в туалет? Сколько бы минут времени такая ситуация у вас отняла. Видео короткое и я думаю, вы сразу нашли нужного вам человека. Так зачем столько злобы?

А на днях крымская прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении травм ребенку в Ялтинской больнице: медсестру по массажу физиотерапевтического отделения поликлиники № 1 ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1» обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Медик, как выяснили следователи, во время массажа нанесли малышу тяжкую травму - перелом.