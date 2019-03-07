Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как изменился Крым за 5 лет

Журналистка одного из украинских порталов Олеся Медведева решила посмотреть, как живут крымчане без незалежной. На полуостров она поехала в преддверие пятой годовщины «крымской весны».

Добираться в Крым девушка решила автобусом, о чем пожалела. Дороги за пределами Киева давно не ремонтировали, маршрутное такси ужасно трясло, поспать не получилось.

Границу пересекала пешком. Российский пункт пропуска ее впечатлил. Сразу стало ясно, чей Крым.

- Россияне окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте, - отметила Олеся Медведева.

Первую остановку журналистка сделала в Феодосии, где бегала по городу в поисках обменных пунктов. Пришла к выводу, что деньги нужно было менять на Украине.

Вторая остановка была в Симферополе. После заселения в отель, девушка отправилась гулять по центру, прошлась возле здания Госсовета и посмотрела памятник «Вежливым людям». Отметила, что на здании парламента надпись «Государственный совет» сделана на трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.

После поехала в Севастополь, где на площади Нахимова спела песню на украинском языке. Реакция окружающих ее расстроила. Никто не обратил на это внимание.

- Я жива, ФСБ не задержали. Куда смотрят? Женщина безнаказанно поет на украинском языке, - удивилась девушка.

Прогулявшись, сделала вывод, что «за 5 лет города сильно интегрированы в Россию».

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На что жаловалась журналистка:

- Цены. В центре Симферополя она сняла отель за 2900 рублей. Ремонт не понравился, обстановка 90-х годов. Говорит, что в Киеве за эти деньги можно снять апартаменты. Отель выбирала по названию.

- Проблемы с интернетом. Слабый, нужно регистрироваться, чтобы получить доступ к wi-fi.

- Мало обменных пунктов.

Какие выводы сделала:

- Крым и Севастополь прочно интегрированы в Россию, об этом свидетельствуют капитальные сооружения на границе, а также банкноты с изображением российских городов, в том числе Севастополя на купюре номиналом 200 рублей.

- Крымских татар никто не притесняет, за пять лет было построено не меньше пяти мечетей. Живут они не плохо, у многих двух- и трехэтажные дома.

- На пение на украинском языке никто не обращает внимание.

На этом визит не заканчивается. Девушка продолжает путешествовать, собирается рассказать и о других впечатлениях.

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