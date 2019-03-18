Пятилетие Русской весны в Севастополе: 10 лучших фото с праздника

Более радостного понедельника, чем 18 марта 2019 года, в городе-герое Севастополе трудно представить. Жителям и гостям предложили насыщенную программу.

Если в Симферополе с утра затишье, основная часть мероприятий пришлась на вторую половину дня, то в городе-герое Севастополе гуляли с самого утра.

На осмотр военных кораблей выстроилась очередь.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В центре приморского города, в окрестностях площади имени Павла Степановича Нахимова и Морском вокзале, все желающие могли побывать на борту боевых кораблей Черноморского флота. Моряки-черноморцы на один день превратились в гостеприимных хозяев и экскурсоводов:

- Пройдите сюда, посмотрите, пожалуйста, на это орудие.

Боевую технику можно не только потрогать руками, но и походить по ней.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

По доброй традиции на площади Нахимова развернули выставку вооружения и военной техники. Многотонные махины, такие солидные и устрашающие на вид, на несколько часов превратились просто в огромные игрушки-экспонаты для детей и взрослых.

На празднике можно стать на пять минут настоящим водолазом.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Здесь расположилась и выставка различной амуниции. Мечтаете погружаться в морские глубины?! Примерьте, пожалуйста, специальный костюмчик.

Военные знают, как и чем удивить зрителей.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Украшением праздника стали показательные выступления военнослужащих флота.

Военные показали свою силу и сплоченность.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Раз, два, три! - люди в военной форме померялись силами в перетягивании каната.

Побежденных не было выиграли все: участники, которые размялись, как следует, и зрители, получившие массу эмоций.

Праздник лучше всего виден с высоты.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На мероприятия пришли дети, которых заботливо опекали родные: надежнее плеча, пожалуй, нет места в мире.

На праздник пришли стар и млад.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Люди на заслуженном отдыхе тоже променяли домашний уют на всеобщее веселье.

Танцы под открытым небом - украшение праздника.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Многие настолько прониклись праздником, что танцевали под аккомпанемент военного оркестра.

На площади развернули огромный триколор РФ.Фото: Анна САДОВНИКОВА

По громкие фанфары на площади Нахимова молодежь развернула 70-метровую копию Государственного флага Российской Федерации: - Россия, Севастополь вместе навсегда!

Вечером на площади Нахимова пройдет большой праздничный концерт. Праздничный понедельник завершится салютом.

Напоминаем, что пять лет тому назад, 16 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Затем, 18 марта в Кремле подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

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