Симферополь готовится к концерту звезд: На площади Ленина отменили дневные гулянья

В Симферополе на площади Ленина 18 марта отменили все развлекательные мероприятия, которые должны были проходить с 10.00 до 13.00.

В это время планировалось проведение ремесленной ярмарки, мастер-классов, показательных выступлений спортсменов, спортивных турниров. Должна была работать детская развлекательно-познавательная зона и площадка для сдачи норм ГТО.

Площадь Ленина готовят к яркому шоу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Все мероприятия отменили по распоряжению Совета министров Крыма, площадь готовят к вечернему концерту, на котором выступят звезды российской эстрады, - пояснили в администрации крымской столице.

Грандиозный концерт на пл. Ленина начнется в 18.00 и завершится в 22.00 фейерверком. Выступят Тимати, Денис Майданов, хор Турецкого, группа «Любэ».

- Концерт - это, конечно, хорошо. Но могли бы и заранее предупредить людей, - жалуются горожане. - Утром с ребенком приехала на площадь, хотели отдохнуть, а там ничего нет. Даже проход через площадь закрыли.

Проезд по центральным улицам закрыт.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В городе работают эвакуаторы и патрули ГИБДД,Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Рабочие сейчас заканчивают собирать сцену. Территория огорожена, проход закрыт.

Кстати, продуктовые магазины, торгующие алкоголем и сигаретами, спортивные залы, парикмахерские, некоторые кафе и рестораны в центре города 18 марта не работают. В подземном переходе рядом с площадью Ленина закрыты все торговые павильоны.

Такие объявления висят на дверях магазинов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

ВАЖНО

Перекрыли улицы

С 15.00 до 23.00 проспект Кирова и улица Севастопольская закрыты для проезда транспорта.

Общественный транспорт в это время будет ходить в объезд по улицам Караимской и Пролетарской. Это касается маршрутов: №1А-Б, №2, №3, №6, №7, №10, №12-А-Б, №15, №25, №30, №41, №50, №55, №62, №63, №69, №70, №85, №92.

По улицам Маяковского, улице Желябова и улице Павленко пойдут маршруты:№52, №59, №90, №94, №98

Фото: simadm.ru

Перекроют следующие улицы:

- пер.Колхозный, на примыкании к проспекту Кирова;

- проезд между домами №14 и №16 по проспекту Кирова, при примыкании к проспекту Кирова;

- ул. Некрасова, при примыкании к ул. Севастопольская;

- ул. С. Ценского, при примыкании к ул. Севастопольская;

- ул. С. Разина, при примыкании к ул. Севастопольская;

- проезд между домами №32 и №30/7 по ул. Севастопольская, при примыкании к ул. Севастопольская;

- ул. Чехова с двух сторон пересечения с ул. Турецкая;

- проезд дома №8 ул. Чехова, при примыкании к ул. Чехова;

- ул. Чехова перед пересечением с ул. Караимская (перед проездом к строению №9/10 по ул. Караимская – здание банка);

- проезд дома №4 по ул. Самокиша, при примыкании к ул. Самокиша;

- ул. Самокиша перед пересечением с проспектом Кирова;

- ул. Гоголя перед пересечением с проспектом Кирова;

- 13.ул. Чехова на примыкании к ул. Севастопольская;

- 14.ул. Крылова на примыкании к ул. Севастопольская;

- проезд дома №3 на примыкании ул. Севастопольская;

- проезд дома №4 по ул. Самокиша при примыкании к ул. Самокиша.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе выступит Маршал и Цыганова

В Севастополе в 17.00 начнется концерт на пл. Нахимова. Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие. Пл. Нахимова.

Завершится праздник в 21.00 красочным фейерверком.

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