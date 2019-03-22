Получил шесть лет: Севастополец «заказал» киллеру свою маму и сестру

Жителя Севастополя приговорили к 6,5 лет колонии строгого режима за то, что он готовил убийство собственной матери и сестры. Для этого он даже заказал киллера.

Виновным в преступлении 28-летнего мужчину признали присяжные заседатели.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Севастополя, у родственников были не очень хорошие отношения и на бытовой почве. Севастополец не захотел делить с женщинами наследство - вот и решил расправиться с ними. Только не своими руками, а через наемного убийцу.

К счастью, о его замыслах стало известно сотрудникам уголовного розыска.

- Подставной «киллер» договорился с заказчиком за 600 000 рублей осуществить убийства. Подсудимый планировал произвести оплату после продажи квартиры, в которой он проживал вместе с матерью и сестрой, - рассказали в пресс-службе суда.

Родную мать осужденный пару лет назад выгнал из дома. Фото: личный архив семьи

«Киллер» инсценировал преступление и зафиксировал это на фото. Снимки показал «заказчику», получив обещанные деньги и долговую расписку.

Потом мужчину задержали правоохранители.

В суде подчеркнули, что на итоговый срок повлияли смягчающие обстоятельства: явка с повинной, признание вины, "активное способствование раскрытию и расследованию преступлений", а также наличие малолетнего ребенка.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

- Он вспыльчивый, безответственный, постоянно просил денег в долг и не отдавал. Каждый месяц я маме выплачиваю в качестве алиментов по 4500 рублей, а брат решение суда не выполняет, его, кстати, в прошлом году за это наказали - дали 4 месяца исправительных работ. А потом я узнала, что он, оказывается, решил без моего ведома продать дом, который достался нам по наследству от бабушки, - рассказала сестра подсудимого Карина, которую мужчина хотел "убрать".

Родную мать севастополец из дома выгнал два года назад. Она в шоке, что родной сын решился еще и на убийство.

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