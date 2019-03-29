2019-03-29T19:27:44+03:00
Общество

"Бессмертный полк" 9 мая 2019 года в Севастополе: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

В Севастополе 9 мая 2019 года пройдет самый массовый на полуострове "Бессмертный полк"
Анна МЕЛЬНИКОВА
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"Бессмертный полк" в Севастополе в 2018 году собрал более 50 тысяч человек"Бессмертный полк" в Севастополе в 2018 году собрал более 50 тысяч человекФото: Анна САДОВНИКОВА
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День победы в Севастополе всегда отмечают с размахом. 9 мая 2019 года самый многочисленный на полуострове "Бессмертный полк" снова прошагает по улицам города-героя.

Невероятная энергетика этого шествия не оставляет равнодушным никого! Вот они - наши деды и прадеды, словно живые, глядят на своих потомков с портретов на штендерах.

Чтобы стать участником "Бессмертного полка", нужно:

1. «Записать деда в полк» - занести имя своего героя в базу данных на сайте http://moypolk.ru/sevastopol/soldiers

2. Взять фотографию своего героя и 9 мая выйти в составе колонны "Бессмертного полка".

ПО КАКИМ УЛИЦАМ ПРОЙДЕТ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" В СЕВАСТОПОЛЕ

Формирование колонны "Бессмертного полка" будет происходить 9 мая с 10.00 у памятника Воинам-интернационалистам.

Участники акции проследуют по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончат движение на площади Лазарева.

Шествие начнется примерно в 11.00-12.00 после парада войск и техники Севастопольского гарнизона и прохождения колонн ветеранов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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