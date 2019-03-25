2019-03-25T14:55:36+03:00
Политика

«Еще и самолеты запустим»: В Крыму поддерживают инициативу Германии возобновить морское сообщение

Немецкие политики сообщают, что отмена запрета могла бы улучшить товарооборот с Россией
Надежда ДАЦЮК
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Круизные рейсы с заходом в Ялту пользуются большим спросом у туристовКруизные рейсы с заходом в Ялту пользуются большим спросом у туристовФото: Надежда ДАЦЮК
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В Германии хотят пересмотреть закон о запрете кораблям заходить в крымские порты и вынести его на обсуждение в бундестаге.

Депутат комитета бундестага по иностранным делам, член партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Вальдемар Гердт отметил, что отмена подобного запрета существенно бы повлияла на улучшение товарооборота с Россией и сказал, что ограничение препятствует процветанию обеих сторон.

Кроме того, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что до введения санкций круизы с заходом в Ялту и Севастополь пользовались большой популярностью.

Восстановление судоходства с Крымом политики планируют обсудить на Ялтинском международном экономическом форуме.

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что между Германией и Крымом действительно есть потепление отношений.

- Я думаю, что это в том числе и результат нашей работы в области проектов по народной дипломатии, потому что те люди, которые сделали заявление, представители партии «АдГ», приезжали в Крым, знакомились с жизнью жителей полуострова, видели динамику в развитии республики. И мы пришли к тому, что между республикой Крым Германией нужно выстраивать в любом случае диалог, который бы привел в том числе и к определенным экономическим успеха, - сказал политик "Комсомольской правде-Крым".

Также он отметил, что заявления от представителей «Альтернативы для Германии» имеют большой вес, поскольку это третья по количеству депутатских мест партия ФРГ. Кроме того, ей доверяют избиратели.

- Помимо восстановления морского сообщения, мы с представителями партии «АдГ» обсуждали возможность организации прямых воздушных рейсов из Германии в Крым, - сообщил Гемпель.

По его словам, члены немецкой делегации приедут в Крым в середине апреля для участия в пятом Ялтинском международном экономическом форуме. В составе – представители крупной фракции бундестага от партии «Альтернатива для Германии», в том числе – депутат комитета бундестага по иностранным делам Вальдемар Гердт.

Напомним, немецкая делегация была на полуострове несколько дней во время празднования Крымской весны и убедилась, что насильственного присоединения полуострова к России не было. Кроме того, в прошлом году в Крым приезжала делегация членов партии «Альтернатива для Германии», которые входят в составы трех земельных парламентов ФРГ - Северного Рейн-Вестфалия, Берлина, Баден-Вюртемберга. Депутаты региональных парламентов Германии, прибывшие с визитом в Крым, считают введение санкций в отношении России ошибкой. По их мнению, эти ограничительные меры не помогут Западу добиться поставленных целей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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