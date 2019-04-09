2019-04-09T11:54:56+03:00
Общество

В Севастополе депутаты Законодательного Собрания не пришли обсуждать поправки бюджета

Руководство Департамента финансов готово предоставить народным избранникам всю необходимую информацию
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Корректировка бюджета Севастополя влияют на жизнь и развитие региона. Фото: пресс-служба правительства СевастополяКорректировка бюджета Севастополя влияют на жизнь и развитие региона. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил депутатам Законодательного Собрания региона, обсудить поправки в бюджет, чтобы избежать непонимания.

С 8 апреля, вице-губернатор Илья Пономарев и руководство Департамента финансов, ежедневно готовы предоставить исчерпывающую информацию по всем вопросам. Но спикер Законодательного Собрания Екатерина Алтабаева, и ее коллеги, другие депутаты местного парламента, проигнорировали приглашение к диалогу.

- Однако, ни один депутат не пришел на обсуждения, - сообщил вице-губернатор Илья Пономарев в эфире Информационного канала Севастополя. - Депутаты Законодательного Собрания неоднократно говорили о том, что поправки Правительства Севастополя им непонятны. В результате Губернатор Севастополя поручил мне и директору Департамента финансов ежедневно встречаться с депутатским корпусом, чтобы разъяснить, о чем все-таки идет речь в этом законопроекте, если они не могут разобраться в цифрах. То, что депутаты не явились на нашу встречу, лишний раз доказывает и показывает, что речь, видимо, идет не об их непонимании, а о каких-то может быть других причинах, почему они отказываются принимать участие в этой работе.

На той неделе народные избранники отвергли все поправки, предложенные Правительством Севастополя, чем поставили под угрозу единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Под ударом оказалось и претворение в жизнь Федеральной целевой программы, в том числе – завершение реконструкции Парка Победы к 9 Мая.

- Несмотря ни на что, законопроект внесен и есть возможность урегулировать эту ситуацию, снять социальную напряженность в городе, - сказал Илья Пономарев.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ветировал закон и внес в Законодательное Собрание предложения по корректировке бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветераны Севастополя получат до 15 тысяч рублей ко Дню Победы

Соответствующее постановление приняло правительство города-героя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки
В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге
В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью
Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь
Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге