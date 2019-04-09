В Севастополе депутаты Законодательного Собрания не пришли обсуждать поправки бюджета

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил депутатам Законодательного Собрания региона, обсудить поправки в бюджет, чтобы избежать непонимания.

С 8 апреля, вице-губернатор Илья Пономарев и руководство Департамента финансов, ежедневно готовы предоставить исчерпывающую информацию по всем вопросам. Но спикер Законодательного Собрания Екатерина Алтабаева, и ее коллеги, другие депутаты местного парламента, проигнорировали приглашение к диалогу.

- Однако, ни один депутат не пришел на обсуждения, - сообщил вице-губернатор Илья Пономарев в эфире Информационного канала Севастополя. - Депутаты Законодательного Собрания неоднократно говорили о том, что поправки Правительства Севастополя им непонятны. В результате Губернатор Севастополя поручил мне и директору Департамента финансов ежедневно встречаться с депутатским корпусом, чтобы разъяснить, о чем все-таки идет речь в этом законопроекте, если они не могут разобраться в цифрах. То, что депутаты не явились на нашу встречу, лишний раз доказывает и показывает, что речь, видимо, идет не об их непонимании, а о каких-то может быть других причинах, почему они отказываются принимать участие в этой работе.

На той неделе народные избранники отвергли все поправки, предложенные Правительством Севастополя, чем поставили под угрозу единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Под ударом оказалось и претворение в жизнь Федеральной целевой программы, в том числе – завершение реконструкции Парка Победы к 9 Мая.

- Несмотря ни на что, законопроект внесен и есть возможность урегулировать эту ситуацию, снять социальную напряженность в городе, - сказал Илья Пономарев.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ветировал закон и внес в Законодательное Собрание предложения по корректировке бюджета.

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