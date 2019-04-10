Автобусы из Крыма в Краснодар и Анапу хотят пустить в объезд "Тавриды"

Рейсовые автобусы, которые ходят из Крыма на материк, а также из Симферополя в Феодосию и Керчь, или из Белогорска в соседние поселки, снова могут начать ездить только по старой трассе.

Сейчас маршрут у них комбинированный, часть пути они проезжают по новому участку трассы «Таврида».

Например, из Симферополя в Феодосию автобусы сейчас идут до Белогорска по новой трассе, затем сворачивают на старую дорогу и следуют по ней вплоть до конечной остановки. В направлении Керчи из Феодосии до Приморского транспорт идет по старой трассе, а от Приморского до города-героя движется по новой развязке. Заказные автобусы и межрегиональные автобусы, к примеру, из Симферополя в Анапу и другие города РФ, идут только по «Тавриде». Исключение, если в маршруте есть остановка в Белогорске, Старом Крыму, с. Грушевка, Богатое или в Феодосии. Время пути, за счет проезда по скоростной «Тавриде» в некоторых направлениях сократилось от 20 минут до часа.

- Переведя автобусы полностью на старую дорогу, мы хотим обезопасить междугороднее движение, - сказал вице-премьер РК Михаил Селезнев.

Власти сочли «Тавриду» опасной. Слишком много стало происходить аварий. А все из-за того, что водители лихачат.

Водители просят установить на трассе видеокамеры и штрафовать нарушителей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Аварийность на «Тавриде» связана с нарушением водителями скоростного режима и несоблюдением правил дорожного движения. После открытия первой очереди основной поток транспорта переместился со старой трассы на «Тавриду», где еще продолжается строительство, и движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении, - говорит пресс-секретарь генерального подрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров. - До завершения строительства на открытом участке трассы действует ограничение скоростного режима до 60 км/час, нарушение которого и становится основной причиной ДТП.

Ввод трассы в эксплуатацию в четырехполосном исполнении до Севастополя, напомним, запланирован на конец следующего года, разрешенная скорость движения на ней будет 90 км/час.

Еще одна причина аварий - плохая видимость, некоторые участки дороги плохо просматриваются. Дело в том, что две полосы, по которым сейчас авто едут в разных направлениях (по одной - в сторону Керчи, по другой - в сторону Симферополя), когда завершится строительство трассы, станут дорогами в одном направлении. Проблем с обзором больше не возникнет.

Аварий стало больше из-за лихачей. Фото: 82.mchs.gov.ru

По мнению автомобилистов, проблему с участившимися дтп могут решить камеры видеонаблюдения. Пока их на новой трассе не устанавливали. Но если бы лихачей начали наказывать рублем, ситуация моментально поменялась бы.

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