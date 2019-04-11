«Предвыборная агония»: Крымский депутат о желании Порошенко обсудить «возвращение» полуострова в «нормандском формате»

Президент Украины Петр Порошенко намерен организовать после президентских выборов встречу в «нормандском формате» - собрать представителей Украины, России, Германии и Франции по поводу «возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров» и урегулирования ситуации на востоке страны.

В Крыму очередное обещание «вернуть» полуостров незалежной назвали «яркой предвыборной агонией.

- Я глубоко убежден, что последнее заявление Порошенко по поводу Крыма, нормандского формата и так далее - это действительно яркая предвыборная агония. По результатам опросов, которые сейчас проводятся на Украине, во втором туре с преимуществом в два раза побеждает Владимир Зеленский. Такого разрыва во втором туре никогда не было между кандидатами на пост президента Украины, - выразил свою точку зрения депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его мнению, Порошенко станет фаворитом во втором туре выборов только в нескольких областях на западе Украины.

- То, что мы слышим от него сегодня, - это пустая предвыборная риторика. Конечно же, Порошенко не может забыть тему Крыма и пытается из нее что-то выжать. За пять лет у него ничего не получилось. Не получится и в следующие пять лет даже в случае избрания его президентом Украины, во что лично я не верю. Какими бы способами Порошенко не пытался сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу, такой разрыв вряд ли позволит ему это сделать, - добавил Ганжара.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По данным ЦИК, шоумен Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, а действующий президент Украины Петр Порошенко - 15%. 21 апреля пройдет второй тур выборов.

СПРАВКА «КП»

«Нормандская четверка», «нормандский формат» - группа руководителей четырех стран (Германии,России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Первая встреча «нормандского формата» прошла 6 июня 2014 года на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников.

Самая длительная встреча четверки прошла 11-12 февраля 2015 года в Минске. Переговоры длились 17 часов. В результате был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений и разработаны шаги по реализации Минского соглашения.

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