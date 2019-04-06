Порошенко требует вернуть Украине корабли и моряков, устроивших провокацию у берегов Крыма

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России очередное требование. В этот раз настаивает на возвращении в Украину 24 моряков, устроивших в конце ноября 2018 года провокацию в Черном море. Суд избрал им всем арест в качестве меры пресечения. Все они сейчас находятся в московском СИЗО.

- Ни один российский суд не имеет юрисдикции над нашими парнями, потому что, в соответствии с международными конвенциями, они являются военнопленными. Они должны быть немедленно возвращены домой вместе с бронированными катерами и буксиром, - написал Порошенко в Твиттере.

При этом во время следственных действий украинские моряки дали показания, признавшись, что шли на провокацию намеренно.

Так, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой сообщил, что видел пограничные корабли ФСБ, но сознательно игнорировал их запросы и требования по радио.

- На борту было стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с полным боекомплектом. Осознавал, что действия украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер. Как должностное лицо я выполнял приказ, - сказал Лесовой.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Два военных катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» двигались по направлению к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться.

Они хотели пройти через Керченский пролив в Азовское море, но сотрудники погрануправления задержали нарушителей. Пришлось применить оружие, трое военнослужащих Украины получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь в Керченской горбольнице.

По данным ФСБ, украинские военные осуществили провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

- Координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров, - отметили в Центре общественных связей ФСБ и подчеркнули, что территориальные воды РФ, куда вторглись корабли незалежной, принадлежали России еще до Крымской весны.

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