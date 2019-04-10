В Крыму будут считать ущерб от украинского прошлого минимум полгода

Оценка ущерба, нанесенного Крыму за период нахождения полуострова в составе Украины, займет не меньше полугода. Об этом рассказал «Комсомольской правде - Крым» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, возглавивший рабочую группу, созданную в Госсовете РК.

В группу вошли 20 человек - депутаты Госсовета Крыма, министры республики по сферам промышленности, экологии, экономики, образования и ученые из Таврической академии Крымского федерального университета, а также специалисты Крымстата.

- Мы планируем в пятницу собраться и обговорить сам процесс и методику оценки ущерба. Я думаю, на это потребуется не меньше полугода. Ведь даже дети быстро не родятся! Нам нужно не просто цифру сказать, она должна быть обоснована, подтверждена аргументами. Если хоть одна цифра вызовет сомнение, то будет недоверие ко всем цифрам. Мы должны все очень осторожно и объективно все оценить. Например, в украинское время не обрабатывалось много земли. Эксперты оценят, это было вследствие законов, которые принимала Украина, или потому что она просто простаивала, - сказал Фикс в комментарии КП-Крым.

И МОРАЛЬНО

По его словам, эксперты вместе с учеными исчислят не только материальный, но и моральный ущерб от украинизации крымчан

После того, как будет просчитана точная сумма ущерба, ее передадут в Госдуму РФ.

- Далее в Госдуме решат, как распорядиться полученными данными. Один из вариантов - доведение результатов до международной общественности, правительственных организаций, парламентских структур, ООН. Это покажет несостоятельность позиции Украины о том, что они просят компенсации у России за Крым, - уточнил Фикс.

ОТ УКРАИНЫ НЕ СТОИТ НИЧЕГО ОЖИДАТЬ

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что Украина все 23 года не развивала Крым, а паразитировала на советском наследии.

- Украина сознательно не развивала наш полуостров. Кроме дач представителей политической элиты и олигархов на южном берегу, ничего с точки зрения инфраструктуры не создавалось, - сказал Ганжара Комсомольской правде - Крым. - Было только паразитирование на советском наследии. От Украины, конечно, нам не стоит ничего ожидать. Но это наш серьезный ответ на те заявления, которые постоянно звучат в незалежной и транслируются на международных площадках относительно компенсаций, которые РФ якобы должна выплатить Украине за Крым. Наша страна никому ничего не должна. Единственная пострадавшая сторона - это крымчане, которые многое недополучили. Представить сложно, какое бы развитие имел полуостров, если бы он оказался в составе России сразу после распада Советского Союза.

Напомним, посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Распоряжение было дано профильным комитетам Госдумы и Госсовету Крыма.

О том, что Украина хочет получить компенсации от РФ за Крым, недавно говорил лидер президентской гонки Владимир Зеленский. После победы он намерен обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.

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