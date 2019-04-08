"Очередной миф": На Украине распространили слух о закрытии Крымского моста

Инфоцентр «Крымский мост» в очередной раз опроверг фейковую информацию, которую распространяют украинские СМИ. В медиа незалежной опубликовали сообщения, что Крымский мост могут закрыть для большегрузного транспорта.

Также появилась информация от замглавы министерства «по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан» Георгия Туки о том, что вскоре «мост может рухнуть».

Новость докатилась и до крымских автомобилистов и водителей фур. Но в инфоцентре всех успокоили - никакого ограничения движения не предвидится, с мостом все в порядке.

- Закрыть? Нет, не быть этому. В #крымскиймост_мифы путают правила, которые действуют для всех дорог страны, - опубликовано сообщение на странице ифноцентра.

Ограничения проезда действительно существуют, но их определяют температурные значения. Так, летом, когда температура воздуха днем выше +32 градусов, вводится ограничение движения по автодорогам общего пользования федерального значения. Перечень дорог утверждает Росавтодор.

Также Госкомитет дорожного хозяйства Крыма устанавливает ограничения для движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам во время жаркой погоды летом. Фурам разрешено ездить только с 22.00 до 10.00.

Такие ограничения вводятся для того, чтобы дороги прослужили как можно дольше.

Максимальная скорость движения по мосту - 90 километров в час. Вдоль всего транспортного перехода, длина которого 19 километров, установлены камеры видеонаблюдения. Их 19 штук.

Напомним, Украина запускает фейковые сообщения о Крымском мосте не впервые. Ранее политики говорили, что транспортный переход через Керченский пролив разваливается на глазах, а также привлекали «экспертов», которые якобы доказывали это. В Росвардии заверяют, что все угрозы мониторятся. Также украинцы сомневались, что мост действительно существует и не является голограммой. Несколько раз в Киеве заявляли, что Крымский мост портит экологию в Черном море.

Движение для легковых автомобилей по мосту открыли 16 мая 2018 года. За сезон по нему проехало в несколько раз больше машин, чем раньше через Керченскую переправу. Грузовикам разрешили ездить по мосту с 1 октября. Поезда в Крым запустят к концу 2019 года, когда строители полностью закончат работать над железнодорожной частью.

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