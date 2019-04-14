«На пол! Руки за голову!»: В Севастополе накрыли притон с проститутками

Крепкие парни, с балаклавами на лицах и боевым оружием в руках, прошли темными дворами и занырнули в облупленный подъезд.

Мощными ударами выбита дверь одной из квартир.

- На пол! Руки за голову! – послышались грозные окрики.

Обитатели квартиры – молодые, симпатичные девушки не посмели перечить силовикам. Сопротивляться бесполезно, тем более что их подозревают в занятии весьма неблаговидным делом - проституцией.

Надо отметить, что торговали своим телом они добровольно, в отличии от жительницы Ялты, которую больше двух месяцев удерживали и насиловали в гараже.

Севастопольские "ночные бабочки" были тише воды, ниже травы: дали показания сотрудникам полиции, прошлись и в дежурную часть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703130" frameborder="0"></iframe> В Севастополе накрыли притон с "ночными бабочками".Видео: МВД России город Севастополь! другой источник

А вот их сутенер, повел себя куда более вызывающе: силовики разбили прикладами стекла в иномарке-внедорожники, чтобы задержать мужчину.

Такое видео сняли сотрудники УМВД России по городу Севастополю о задержании подозреваемых в организации занятия проституцией и содержанию притонов.

Операция прошла при силовой поддержке сотрудников спецподразделений «Гром» УНК УМВД и ОМОН «Беркут» Росгвардии.

- Установлено, что 28-летняя женщина через социальные сети в Интернете подыскивала девушек из Севастополя и Крыма, предлагая им высокооплачиваемую работу в сфере оказания интимных услуг, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Молодых особ, которые соглашались на роль «ночных бабочек», ушлая бизнесвумен обеспечивала крышей над головой и клиентами. Не за так, конечно.

- За свои услуги злоумышленница забирала половину заработка проституток, - отмечают в ведомстве, - Сумма ее дохода составляла около 150 тысяч рублей в месяц.

В нелегальном бизнесе, как выяснила следователи, был задействован и представитель сильного пола: 44-летний житель Севастополя, который выполнял роль водителя, казначея и охранника для проституток.

Вот его то, сутенера, зарабатывающего деньги на продажных женщинах , и пришлось сотрудникам спецподразделений «Гром» и «Беркут» буквально «выковыривать» из дорогостоящего автомобиля.

Итоги специальной операции по поимке «ночных бабочек» в городе Севастополе:

- Задержаны все участники группы, на съемных квартирах проведены обыски и изъяты вещдоки: деньги и несколько мобильных телефонов, использовавшихся для организации занятия проституцией

- пятеро девушек за занятие проституцией привлечены к административной ответственности по ст.6.11 КоАП РФ.

- на содержателей притона завели уголовное дело за «организацию занятия проституцией». Подозреваемым по ч. 1 ст. 241 УК РФ грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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