В Симферополе состоялось гранд-шоу конкурса «Mrs. Planet 2019»: 10 лучших фото

Симферополь принял участниц отборочного тура Международного конкурса Mrs. Planet 2019».

Выбрать лучшую из лучших - это очень непростая задача для жюри.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Гранд-шоу конкурса красоты и материнства прошло на сцене республиканского музыкального театра, в субботу, 20 апреля.

В конкурсе приняли участие 10 участниц из Забайкальского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Крыма.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обаятельные девушки приехали в Симферополь со всех уголков нашей страны.

- Всего 10 участниц, представлявших Забайкальский край, Санкт-Петербург, Москву, Краснодар и Крым. – рассказала «Комсомольской правде - Крым» Виктория Биль, организатор отборочного тура.

Участницы радовали зрителей и жюри изысканными нарядами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Именно, в столице Республики Крым, выяснилось, кто же из обаятельных участниц будет представлять Россию на Международном конкурсе красоты и материнства «Mrs. Planet 2019», который пройдет этой осенью в Болгарии.

На сцене проходило сказочное действо.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- В конкурсе приняли участие успешные замужние женщины, имеющие детей, из разных регионов Российской Федерации, - отметили организаторы масштабного проекта.

Красавицы удивляли своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Финал конкурса - это самая ответственная часть гранд-шоу.

Ведь все участницы конкурса, без исключения, очень красивы, обаятельны, милосердны и умны.

В Симферополе на сцене музтеатра выступили замужние красавицы Россия.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Остается только догадываться, как трудно было жюри сделать свой выбор и определить, кто же из конкурсанток представит Российскую Федерацию на Международном конкурсе «Mrs. Planet 2019» в солнечной Болгарии.

Корона - это итог огромного труда.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Поздно вечером были подведены итоги.

Радость победы разделили близкие.

Финалисток с триумфом первыми поздравили родные люди, которые переживали за них все это время, находясь в зрительном зале музыкального театра.

Надежда Науменко приехала из Забайкальского края.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Два первых места заняли Надежда Науменко из Забайкальского края и Анна Лукьянова из Симферополя, - подытожили организаторы.

Радость победы с Анной Лукьяновой разделили ее родные.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Получили приглашение на международный конкурс Кристина Кристенкова (выступавшая под №4. - От ред) и Анна Каминская (№2).

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