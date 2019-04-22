"Люди у вас неактивные, а вот девушки очаровательные": Что говорили иностранцы о Крыме во время ЯМЭФ

Пятый Ялтинский международный экономический форум завершился. Участники мероприятия подписали 102 соглашения и меморандума на общую сумму 215 миллиардов рублей. Присутствовали делегации из Латинской Америки, Бельгии, Германии, Италии, Африки, Южной Осетии.

Пока официальные лица подводили итоги форума, «Комсомолка» побеседовала с иностранцами в кулуарах и расспросила про санкции, впечатления от Крыма и перспективах ведения бизнеса на полуострове.

Первым согласился побеседовать председатель Комиссии по внешним связям Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени Атанингаму.

Он рассказал, что приехал в Крым уже во второй раз.

- Больше всего меня впечатлил ваш темп стройки аэропорта. Всего за два года ведь построили, если не ошибаюсь? – интересуется член делегации из Конго.

Председатель Комиссии по внешним связям Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени АтанингамуФото: Надежда ДАЦЮК

Далее речь пошла о санкциях.

- Я думаю, санкции по отношению к Крыму и России со стороны Европы несправедливы, потому что крымчане выбрали быть частью России. Это выбор людей. В нашей стране все это понимают. Люди в Крыму чувствуют себя хорошо, здесь видно экономическое развитие, строятся дороги, - отметил Мокени Атанингаму.

Он рассказал, что делегация из Конго приехала не инвестировать в Крым, а искать здесь бизнесменов из России, которые готовы вкладывать деньги.

- Мы здесь, чтобы встретить россиян, которые захотят инвестировать в Конго. Хотим делиться знаниями с Россией и работать вместе, - заключил иностранец.

Бизнесмен, представитель бельгийской делегации Карл Коренс тоже не отказался пообщаться с «Комсомолкой».

- Я представляю игровой бизнес. В Крым приехал впервые, у вас очень живописная природа и очаровательные девушки! - улыбаясь, говорит иностранец.

Он рассказал, что хотел бы развивать игровой бизнес в Крыму, в России, даже вопреки санкциям.

- Санкции - это официальная позиция Европы, но бизнес, промышленность учится находить обходные пути. Мы нашли их, будем тестировать.

Бизнесмен-бельгиец Карл КоренсФото: Надежда ДАЦЮК

На вопрос о том, какова основная проблема в Крыму, Карл Коренс отметил, что люди здесь не очень активные.

- Передовые технологии здесь внедряются очень медленно. Думаю, местные люди должны быть немного активнее.

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в Крыму частый гость. Впервые он побывал на полуострове еще в советское время.

- Скажу, что за последние пять лет Крым изменился очень сильно. Даже с прошлого года видны перемены. Бросаются в глаза ваши стройки, мы ехали через мост, затем по новой трассе «Таврида». Поскольку добирались на машине, смогли оценить ее качество.

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий МедоевФото: Надежда ДАЦЮК

В четверг в рамках V Ялтинского международного экономического форума соглашение подписали глава региона Сергей Аксенов и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Кроме того, Керчь и Цхенвал стали городами-побратимами.

- Это не просто соглашение, а план действий до 2020 года. Там расписаны области культуры, экономики, образования, спорта и торговли. Особо привлекательна для нас область виноделия и виноградарства, ваши крымские технологии производства, - рассказал Дмитрий Медоев.