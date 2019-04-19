В центре Севастополя зацветает сакура

Под занавес апреля севастопольские парки, скверы и улицы начали радовать жителей и гостей изысканным природным шоу: японская вишня – сакура раскрывает свои нежные бутоны.

Луковичными в Севастополе уже никого не удивишь - нарциссы и гиацинты еще в марте заявили о себе, апрель явил миру радугу из тюльпанов. Был уже миндаль и алыча. И вот подошла очередь сакуры.

Приморский город стал еще красивее.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Специально выхожу из дома пораньше, чтобы минут тридцать было в запасе для прогулки по центру города, - признался «Комсомольской правде - Крым» житель Севастополя Вадим Щипоников. – Фотографирую эту красоту, чтобы осталась память. Глаза и душа радуются - весна!

Зрелище фантастическое: окутанные нежно-розовой дымкой деревья, а в десятке метров колышутся холодные, темные, почти свинцовые воды Черного моря.

-Нежность и строгость!

- Красота глаз такая, что глаз не отвести!- улыбаются прохожие.

Нежные цветы прекрасно гармонируют с городским пейзажем.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Сами же жители Страны Восходящего солнца цвет сакуры называют – сакураиро. Это бледно-розовый цвет.

На деле же есть множество сортов вишни-«иностранки» и лепестки ее цветов могут быть самого разнообразного цвет. Да, наиболее распространенная белая сакура и розовая, но бывает цветы красного, малинового и даже почти фиолетового цвета.

Весной на полуострове по-особому красивы не только города и другие обитаемые места, но и южное небо.

Пришло время одного из самых древних метеорных потоков Лириды.

Астрономы говорят, что больше всего звезд будет падать 21, 22 и 23 апреля: только успевай вспоминать мечты и загадывать желания!

Причем лучше всего это делать за городом, в чистом поле или на пригорке, чтобы не мешали городские огни.

Единственная закавыка, что сейчас Луна входит в фазу полнолуния, поэтому будет сильно подсвечивать небо, что не на пользу наблюдению за метеорами. Да и погода не ахти: холодина та еще!