Чемпионка мира по сумо из Крыма: «Две золотых медали привезла из Таллина – каждому сыну по одной!»

ЗАВОЕВАЛА ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА И ИМЕННЫЕ ЧАСЫ

Два раза Ольга становилась на высшую ступень пьедстала. Фото: Федерация сумо России/VK

- Две золотых медали привезла из Таллина - каждому сыну по одной, - поделилась с «Комсомольской правдой - Крым» сумоистка Ольга Давыдко, которая живет в поселке Межводное Черноморского района. - Трех соперниц из Украины победила!

Наша Оля одолела также спортсменок, приехавших на Чемпионат Европы по сумо из Венгрии, Норвегии и Германии.

На чемпионат Европы приехали маститые сумоисты. Фото: Федерация сумо России/VK

- Какая победа легче всего далась?! - спрашиваю сумоистку.

- Да не было такого, чтобы раз-два - и противник сдался. Уровень высокий, все-таки чемпионат Европы, участники все титулованные, но и я не лыком шита, - отвечает Ольга.

Ольга привезла из Прибалтики целый гарнитур: две золотых медали на груди и элитные часы на запястье. Это подарок Президента Европейской федерации сумо, который отметил крымчанку, как самую рейтинговую спортсменку.

Крымчанка не дает соперницам спуска. Фото: Федерация сумо России/VK

- У женщин главными триумфаторами дня стали Ольга Давыдко и Анна Полякова (Удмуртия. – От ред.), - подчеркнула пресс-служба Федерации сумо России. - В индивидуальном зачете российские борцы не оставили себе равных - 21 медаль!

Вот как выглядит турнирная таблица в абсолютной весовой категории среди женщин:

1. Давыдко Ольга (Россия)

2. Березовска Иванна (Украина)

3. Дрбоян Мария (Украина) / Борисова Татьяна (Россия)

УХОДИЛА ИЗ СПОРТА, ЧТОБЫ СТАТЬ МАМОЙ

Сумоистка на вопрос, о том, кому посвящена победа в Таллине, ответила чисто по-женски:

- Детям!

Ольга с Алексеем Пищулиным - мужем, соратником и тренером, воспитывает двоих замечательных сыновей: старшему Александру уже шесть лет, а младшему Елисею всего четыре годика.

Чемпионка мира, чтобы стать мамой, даже на время оставила большой спорт: дети появились на свет только после того, как она похудела на сотню килограммов.

Ольга очень любит своих детей и посвящает им свои спортивные успехи. Фото: семейный архив.

Когда сыновья чуть подросли, Ольга вернула былые формы, вышла на татами и стала возвращаться на родину с золотыми медалями.

Хотя лет 15 тому назад и не представляла себе, что станет профессиональной спортсменкой, ведь исправно училась на бухгалтера. Но сидеть за калькулятором и составлять отчеты ей не довелось. Природные данные у молодой женщины выдающиеся: рост метр восемьдесят да вес приличный - худышкой она никогда не была. Вот ее и заприметил на железнодорожном вокзале в Харькове, где она училась в университете, президент федерации Украины по сумо, который и настоял, чтобы она попробовала себя в спорте:

- Хочешь посмотреть мир? Увидеть другие грани жизни? Это же интересно!

Теперь Ольга Давыдко - неоднократная чемпионка мира по сумо, она всецело оправдала надежды наставника.

Но не спортом единым жив человек: у нее четыре высших образования, прекрасный муж и двое детей.

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