Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что приятие в незележной закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, приведет еще к большему расколу Украины.

- За соблюдением закона будут надзирать «языковые инспекторы». Это продолжение той безумной политики, которая уже привела к первой волне распада Украины. Принимать подобные решения могут только враги своего народа и государства, - говорит Аксенов.

Он уверен, что закон нарушает фундаментальные права и свободы человека.

- По сути, это оскорбление миллионов граждан Украины, которые считают русский язык родным. Люди никогда с этим не смирятся. Сокрушительное поражение Порошенко на выборах ясно показало отношение граждан, в том числе, к насильственной украинизации. Но украинские националисты никогда и ничему не учатся, - отмечает глава РК.

Власти полуострова уверены, что «никто не нанес украинскому языку большего ущерба, чем сами украинизаторы».

- Используя «мову» в качестве политического инструмента, они превращают ее в мертвый язык официоза и ненависти, язык разделений и вражды. Это преступление, прежде всего, перед украинским народом. Русский и украинский языки являются родственными, это факт. Веками они мирно сосуществовали, вместе развивались и обогащались. Пытаясь вытеснить русский язык, ошалевшие националисты обедняют собственную страну, отсекают народ Украины от значительной части наследия мировой цивилизации. И это тоже преступление, - подчеркнул Аксенов.

Новый закон в Раде приняли 24 апреля.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот документ документ насильственным навязыванием «солов’їної мови» всем, кто до сих пор не использовал ее в СМИ, образовании, здравоохранении и даже бытовом обслуживании.

В МИДе недоумевают: обычно уполномоченные защищают права языковых меньшинств, а не государственный язык, на который на Украине никто и не покушался.

Внешнеполитическое ведомство считает это «ситуацией тотального абсурда» и «парадоксом». (подробнее)

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