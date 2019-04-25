2019-04-25T16:59:38+03:00
Общество

«Давай, скорее заводи уже мотор, поехали…»: Расторгуев выпустил видеоклип про Крымский мост

Группа «Любэ» прокатилась на ретро-автомобиле через Керченский пролив [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Николай Расторгуев любит бывать в Крыму. Фото: кадр видеоНиколай Расторгуев любит бывать в Крыму. Фото: кадр видео
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Группа «Любэ» с бессменным солистом Николаем Расторгуевым презентовала новый клип «По мосту» - это рассказ про отдых на Крымском побережье, до которого можно легко доехать по мосту через Керченский пролив.

Крымский мост: Клип "ЛЮБЭ". От Крыма до Кубани можно с ветерком Над морем-морем-морем-морем прокатиться... Видео: ООО "Продюсерская компания Николая Расторгуева" ЛЮБЭ

Композиция получилась легкой, теплой и солнечной:

«Я люблю этот южный пейзаж,

Где доверчиво все, все невинно,

Вечерами скучающий пляж,

Шашлыки и крепленые вина.

От Крыма до Кубани можно с ветерком

Над морем-морем-морем-морем прокатиться...»

- Крымский мост – сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту, - сказал Николай Расторгуев и добавил, что много раз бывал на Крымском полуострове. - Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце – красота невероятная.

Артист признался, что всегда приезжает на полуостров с удовольствием, и если позволяет время, совмещает концерты с отдыхом.

В клипе нашлось место и для красивых девушек, а как же без них?! Солистки группы «Фабрика» исполняли бэк-вокальные партии и также стали героинями видео.

- Первый раз мы увидели Крымский мост ночью, когда добирались из аэропорта на полуостров для работы над клипом. Мост с арками выглядел завораживающе. Рядом горели огни стройки железной дороги, - поделились впечатлениями солистки группы «Фабрика», которые тоже работали на клипом. - Там работают круглосуточно. Это большой труд, такое нужное и важное дело. Чувствуется, что здесь люди вкладывают в свою работу душу.

Сюжет же ролика «По мосту» простой: Николай Расторгуев вместе с другими участниками группы «Любэ» едет в Крым и на автомобиле проезжает через Керченский пролив. И все это под хорошую музыку и прекрасный вокал:

«Солнце дарит нам теплые бусы

А на маленьком рынке везде

Виноград, абрикосы, арбузы.

Я люблю этот южный пейзаж,

Городок незаметный у моря…»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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