«За Победу танцуй до победного!»: Севастопольцы провели флешмоб в честь Великой Победы
Рекордное количество севастопольцев приняли участие в танцевальном флешмобе «За Победу танцуй до победного!», который прошел на набережной Приморского бульвара уже в четвертый раз.
Больше 250 участников флешмоба исполнили испанский и севастопольский вальс, московскую кадриль, сиртаки.
250 участников почтили память героев войныФото: Анна САДОВНИКОВА
Организаторы - команда Севастопольского офицерского бала- сообщили, что жители города-героя прославили танцем, как символом мира и жизни, подвиг ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945.
Танцевали на Приморской набережной. Фото: пресс-служба Севастопольского бала
- Это был самый большой флешмоб за все четыре года! Мы очень волновались из-за погоды, хотя заранее для себя решили, что даже если пойдет дождь, нас это все равно не испугает. Ведь наша акция посвящена 9 мая, великой Победе! Но, тем не менее, когда мы начали танцевать, тучи расступились, небо прояснилось… Это был удивительный момент, в нем было нечто святое. Участников флешмоба было очень много! Особенно новичков, которые присоединились к нам в рамках этой акции. Очень хочется, чтобы такая танцевальная акция получила всероссийский размах. Ведь пока люди разных возрастов, поколений, профессий будут держаться в танце за руки – будет царить мир! - рассказала Екатерина Графодатская, руководитель проекта "Большой Севастопольский Офицерский Бал".
"Кадриль моя московская..."Фото: Анна САДОВНИКОВА
Участники акции отрепетировали программу праздничного флешмоба всего один раз – пятого мая, и новички наравне с профессионалами показали высший пилотаж, озаряя город улыбками в танце. Обязательным условием для участия было только наличие партнера.
Лица озарили улыбки. Фото: пресс-служба Севастопольского бала
Кроме того, сегодня в Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту. Ее длина - 300 метров, ширина - 7 метров, а вес превышает 100 килограммов. По улицам города-героя «Ленту Победы» пронесли больше 1500 человек: активисты вместе с жителями и гостями Севастополя.
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