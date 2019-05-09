В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
На акции «Бессмертный полк» в Севастополе развернули самую большую георгиевскую ленту. Ее длина - 300 метров, ширина - 7 метров, а ее вес превышает 100 килограммов.
По улицам города-героя «Ленту Победы» пронесли больше 1500 человек: активисты вместе с жителями и гостями Севастополя.
По улицам города ее пронесли общественники, жители и гости города-герояФото: Анна САДОВНИКОВА
- Мы все были едины, вместе несли символ Великой Победы. Изначально планировалось, что будет по одному человеку на один метр Ленты, но в итоге по обеим сторонам люди шли плотным строем. В Севастополе - особый дух патриотизма, нас поддерживали и взрослые, и дети. Это в очередной раз доказывает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы никогда не забываем Подвиг наших дедов и прадедов, - рассказал один из активистов.
Такая акция проводится в Севастополе впервые. Она стартовала в Москве 7 мая. Там волонтеры организации «Боевое братство» развернули ее на площади у Останкинской башни.
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В акции "Бессмертный полк" приняли участие 55 тысяч севастопольцевФото: Анна САДОВНИКОВА
Всего в шествии «Бессмертного полка» в Севастополе приняли участие 55 тысяч человек. Она началась сразу после парада войск и техники гарнизона города-героя и прохождения колонн ветеранов. Как отметили в пресс-службе города-героя, в этом году она объединила рекордное количество участников.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что с раннего утра улицы Севастополя были заполнены людьми. Это ветераны, военные, семьи с детьми.
С самого утра улицы города были заполнены людьмиФото: Анна САДОВНИКОВА
- Люди в едином порыве пришли и приехали из разных городов с тем, чтобы поздравить друг друга с великим праздником. Сегодня мы вспоминаем невинно погибших в годы войны детей, в рядах «Бессмертного полка» проносим портреты детей - героев войны, - поделилась Кузнецова.
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