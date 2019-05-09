2019-05-09T15:23:19+03:00
Общество

Фотографии и видео парада Победы 2019 в Симферополе

"Парад Победы 2019 в Симферополе" [фото и видео]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Парад в Симферополе начался в 10.00.Парад в Симферополе начался в 10.00.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе 9 мая прошел грандиозный парад Победы. Места на пр. Кирова горожане занимали с 8 утра. Людям хотелось рассмотреть все это яркое действие как можно ближе.

В параде участвовали около тысячи военнослужащих.

Зрители встречали военных криками "Ура"! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители встречали военных криками "Ура"!Фото: Виталий ПАРУБОВ

В военном параде в Симферополе задействовали 40 единиц спецтехники. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В военном параде в Симферополе задействовали 40 единиц спецтехники.Фото: Виталий ПАРУБОВ

С восторгом присутствующие встретили военную технику. По пр. Кирова проехали 40 боевых машин: бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, пусковые установки комплекса ПВО С-400, самоходная реактивная система залпового огня «Град» на базе автомобиля «Камаз», а также автомобили «Урал» с буксируемыми гаубицами.

Продолжилось мероприятие прямым включением с Парада Победы на Красной площади в Москве. Затем началось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участи 47 тысяч человек.

В военном параде в Симферополе приняли участие больше тысячи военнослужащих. Фото: Наталья Гоцанюк

В военном параде в Симферополе приняли участие больше тысячи военнослужащих.Фото: Наталья Гоцанюк

Зрители были в восторге от увиденной техники. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Зрители были в восторге от увиденной техники.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Военная техника смотрится впечатляюще. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Военная техника смотрится впечатляюще.Фото: Виталий ПАРУБОВ

С Днем Победы! Фото: Виталий ПАРУБОВ

С Днем Победы!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, с 8.00 до 15.00 на пл. Ленина проходит выставка боевой техники.

В 18.00 начнется праздничный концерт.

Завершится праздник в 22.00 фейерверком.

В Симферополе транслировали включение с парада Победы на Красной площади в Москве. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе транслировали включение с парада Победы на Красной площади в Москве.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы приносят цветы к стене памяти на пл. Ленина. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы приносят цветы к стене памяти на пл. Ленина.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Маленькие крымчане пришли почтить память дедов и прадедов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Маленькие крымчане пришли почтить память дедов и прадедов.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Девушки в форме смотрятся потрясающе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Девушки в форме смотрятся потрясающе.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Маленькие зрители в Симферополе. Фото: Наталья Гоцанюк

Маленькие зрители в Симферополе.Фото: Наталья Гоцанюк

Малышей нарядили в военную форму. Смотрится очень мило. Фото: Наталья Гоцанюк

Малышей нарядили в военную форму. Смотрится очень мило.Фото: Наталья Гоцанюк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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