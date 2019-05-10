Миллионным пассажиром аэропорта Симферополя стал 4-летний Миша с Урала

Сегодня, 10 мая, международный аэропорт Симферополь принял миллионного пассажира с начала 2019 года.

Счастливчиком стал дошколенок: четырехлетний Миша Носов, который вместе с семьей возвращался из Крыма в свой родной Екатеринбург.

Малыш отдыхал на полуострове вместе со своей семье: папой, мамой, братишкой, бабушками и дедушкой.

- Международный аэропорт Симферополь в этом году обслужил 1 миллион пассажиров на день раньше, чем в 2018 году, - отметил гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Юбилейного пассажира и его родных поздравили представители аэропорта и компании-перевозчика, которая обслуживает маршрут «Симферополь - Екатеринбург».

Семье Миши Носова вручили два сертификат: первый на обслуживание в бизнес-зале, а второй на бесплатный перелет для одного человека по любому российскому направлению авиакомпании.

Также гости с Урала увезли с собой памятные подарки и сувениры.

Красивые торжества не редкость для крымского аэропорта.

Совсем недавно, 16 апреля новый терминал аэропорта отметил 1 год со дня своего открытия. Здание аэропорта в форме «Крымской волны» стало визитной карточкой всего Крымского полуострова, составив конкуренцию тому же "Ласточкиному гнезду".

Красивый и очень удобный терминал за первый год работы обслужил свыше 5 миллионов , принял и отправил 18 805 рейсов.

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