"Создают картинку для пиара": В Крыму ответили на "послание мира" от религиозных деятелей Украины

Религиозные деятели Украины обратились с "посланием мира" к жителям Крыма и Донбасса. Видео опубликовано на странице в Facebook нового президента Украины Владимира Зеленского.

- Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна! - написал Зеленский.

На видео глава канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, так называемый почетный патриарх раскольнической ПЦУ Филарет, украинский "муфтий Крыма", который находится в Херсоне, а также главный раввин Украины, Донбасса и другие религиозные деятели призывают жителей полуострова, а также ЛНР и ДНР к мирным переговорам. Они повторяют слова Зеленского о том, что Крым, Донбасс и Украина - "одна страна", и "все духовные и физические границы" вскоре исчезнут.

ПОКА ТОЛЬКО СЛОВА

Крымский политолог Александр Форманчук, комментируя для КП-Крым этот видеоролик, отметил, что новый президент Украины с самого начала пытается выставить себя в роли миротворца, потому что его избирателям надоела война.

- Его позиция понятна. При этом я лично хотел бы ему пожелать быть миротворцем-реалистом. А реализм требует сухих подходов – не только призывать, но и делать те шаги, которые приведут к миру, - подчеркивает эксперт. - Президент Украины должен в первую очередь признать реальность, согласно которой Крым является российским и ни при каких обстоятельствах не станет украинским, а второе – Донбассу надо дать статус особой территории, это то, чего требуют Минские соглашения. Тогда он станет реальным миротворцем, а не мнимым. Пока что это только пиар для утверждения своего имиджа при вступлении в должность президента.

Аналогичного мнения придерживается вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он подчеркнул, что уходящая власть довела Украину до протестного голосования, и войны не хочет никто.

- Что касается того, что новоизбранный президент придерживается мнения, что нужно прекращать войну – это верное решение. Война – это всегда разруха и уничтожение. Им нужно думать, как мирными методами решать вопросы, которые накопились в Украине. Только чтобы за этими словами и призывами должны быть действия, чтобы они не уходили, как вода в песок, - заявил КП-Крым Ефим Фикс.

УРЕЗАЛ ПОЛЕ ДЛЯ ДИАЛОГА С МОСКВОЙ

Политолог Иван Мезюхо в свою очередь отметил, что этим видео Зеленский в очередной раз перекладывает собственные полномочия на сторонних лиц.

- После победы на выборах он, как и прежде избегает общения с журналистами, поэтому представители масс-медиа вынуждены довольствоваться комментариями членов его предвыборного штаба, - отметил Иван Мезюхо в комментарии "Комсомольской правде - Крым". - В ролике Зеленского религиозные деятели украины обращаются к Крыму и Донбассу, тем самым избранный глава украинского государства добровольно урезает поле для диалога с Москвой: для России вопроса Крыма не существует, полуостров - неотъемлемая часть Российской Федерации. Сам посыл к миру, содержащийся в ролике, конечно. позитивен, тем не менее зеленскому самому следовало обратиться к жителям Донбасса и в первый день своего вступления в должность президента отдать приказ не стрелять по Донецкой и Луганской народным республикам. А крымчан Киеву пора оставить в покое.

ПОЛИТИКА НА ЛЖИВОЙ КАРТИНКЕ

Украинская сторона попробовала вести политику кнута, но им ее же и огрели, поэтому незалежная решила использовать пряник - создание информационной картинки, считает политолог Владимир Джаралла. Так как страны СССР достаточно религиозны, для "пряника" привлекли раввинов, муфтиев и православных священников.

- Как и положено в подобных мероприятиях, уже была использована определенная ложь. В частности, наиболее авторитетный религиозный деятель Украины глава православной церкви митрополит Онуфрий, его выступление было использовано с явным монтажом, и, судя по всему, он не был поставлен в известность, - подчеркнул Джаралла. - Зеленский еще не президент, но он уже сейчас начинает давить на то, что он умеет делать лучше всего – картинку, некие эмоции. Это то, что он умеет. Но за любыми внешними проявлениями стоит внутренняя основа. То есть, нужно было бы показать его реальные достижения, которых нет. За приятной музыкой, красивой картинкой и хорошими пожеланиями скрывается очень тяжелая ситуация в религиозной сфере, где идет жесточайшее соперничество, которое поддерживается, к тому же, еще и самим государством. Если взглянуть на это с более реалистичной точки зрения, то окажется, что новая политика Украины строится всего-навсего на информационном подходе, который, к тому же, является лживым. Ложь является уже основой новой власти.

Владимир Джаралла напомнил, что Украина сейчас переживает тяжелейший религиозный раскол, связанный с образованием Православной церкви Украины при поддержке бывшего президента Порошенко, попытками государства насильно переименовать каноническую УПЦ и отобрать ее имущество. По мнению политолога, подобное видео только усугубляет проблему в религиозной сфере, а не решает ее.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Крымчане активно комментируют "послание к миру" в Facebook.

Александр Савченко:

- Слишком поздно служители культа собрались вместе для обращения к нам, они должны были в первых рядах бежать, чтобы не допустить кровопролития и убийства мирных людей (на Донбассе, - ред.). Сейчас многие скажут: " Мы вам не верим!". Крым.

Игорь Денисов:

- Кто нам отключил воду? электроэнергию? поставки продуктов заблокировал? И вы хотите, чтоб после этого мы к вам вернулись в состав Украины? Вы это все забыли?! Украинцы - это наши братья, но в состав - нет! Мы сидели без электричества на бензогенераторах, а из-за отсутствия воды в Северо-Крымском канале многие лишились всего, что у них было, что вложили в урожай. И кто это все наладил? Россия! Так что вот как-то так. Всем мира!

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