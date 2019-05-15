Самой красивой студенткой Таврической академии стала 18-летняя Диана Фурсова

В Крыму прошел конкурс «Мисс Таврическая академия» - 2019. Самой красивой и талантливой студенткой академии Крымского федерального университета стала 18-летняя Диана Фурсова.

Всего за титул боролись 11 конкурсанток, сообщили в пресс-службе КФУ.

Обладательница заветной короны учится на первом курсе факультета славянской филологии и журналистики.

Организаторы отметили сильный состав участниц. Фото: пресс-служба КФУ

Она рассказала, что конкурс принес ей не только непередаваемые эмоции, но и пользу.

- Это было невероятно! Безусловно, я стала более уверенной в себе. Но главное, чему мы все научились за время подготовки к конкурсу - это всесторонняя поддержка друг друга, - поделилась эмоциями Диана.

К конкурсу девушки интенсивно готовились больше месяца: долгие репетиции, сложные проходки, костюмы, подготовка индивидуальных номеров, фотосессии и видеосъемки, зрительские голосования - все ради этого долгожданного момента.

Одна из участниц, Вероника Чернигина, отметила, что результат стоил того.

К конкурсу девушки интенсивно готовились больше месяца. Фото: пресс-служба КФУ

А организаторы конкурса отметили, что состав участниц был сильным, а уровень подготовки - высоким.

- Результатом мы довольны. Отдельно стоит отметить зрителей, которые активно поддерживали конкурсанток на протяжении всего времени. Это приятно, - рассказала начальник отдела творческих инициатив и организации досуга ЦТИиКММ Таврической академии КФУ Евгения Фербей.

Корону 18-летней студентке вручила Мисс КФУ-2018 и член жюри Алена Дьячкова.

Второй вице-мисс Таврической академии стала студентка юридического факультета Татьяна Косенкова, которая также получила титул «Мисс социальные сети». Первая вице-мисс - студентка факультета крымскотатарской и восточной филологии Лейла Ахмедова.

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