Красота в погонах: Стали известны итоги фотоконкурса «Мисс полиция Республики Крым -2018»

Ноябрьский серый день украсили шикарные букеты и замечательные подарки для симпатичных и обаятельных девушек в строгой форме и погонах.

Накануне Дня российской полиции, который отмечается 10 ноября, «Комсомольская правда» и МВД по Республике Крым объединили усилия. И в итоге наш сайт украсили фотографии 26 конкурсанток «Мисс полиция Республики Крым-2018».

Победительниц наградили Олег Торубаров, министр внутренних дел по РК и Марина Сизова, главный редактор крымского выпуска "Комсомольской правды"Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Участницы нашего конкурса не только красавицы, но умницы и профессионалы в своем деле. Отбор самых достойных шел сначала в местных отделах полиции городов и районов республики, затем на уровне министерства. Победительниц же определяли читатели нашего сайта crimea.kp.ru, где были размещены фото и анкеты участниц, - рассказывает Марина Сизова, главный редактор крымского выпуска «КП». - Мы проводим конкурс «Мисс полиция» второй год подряд. И видим, что интерес к нему значительно вырос, об этом говорят и цифры: если в прошлом году победительницей стала девушка, за которую отдали чуть больше четырех тысяч голосов, то в этом уже свыше тридцати тысяч.

Победительниц конкурса поздравил Олег Торубаров, министр внутренних дел по Республике Крым. Генерал-лейтенант, напомним, возглавил ведомство в конце этого августа.

- Наши прекрасные женщины остаются верны себе, они не теряют своей природной мудрости, привлекательности и обаяния ни при каких условиях! - сказал генерал-лейтенант. - Несмотря на все тяготы службы, они находят время и успевают создавать комфорт и уют в своих семьях, при этом являясь образцами ответственности при выполнении служебных обязанностей.

Итак, кто же больше всего набрал голосов? Читатели сделали свой выбор, и нам осталось только его озвучить.

I место, 31 893 голосов

Мария Диканова, 26 лет:

Старший специалист отдела архивной информации и реабилитации ИЦ МВД по Республике Крым, старший лейтенант внутренней службы.

Мария ДикановаФото: Виталий ПАРУБОВ

- Я хотела с детства работать в полиции, - объясняет Мария. - Мой отец всю жизнь служил в органах внутренних дел. Вот и я окончила юридический институт, и решила, что буду работать в органах. Папа меня поддержал. И сейчас я стараюсь помочь людям,- говорит девушка.

Маша считает, что красота - это, в первую очередь, здоровье и искренняя улыбка.

Физическую форму девушку поддерживает в спортзале - занимается фитнесом

Мария отлично танцует польку, вальс и танго.

Сейчас же основной акцент на службе в рядах МВД,

- Каждая девушка должно сделать все для самореализации. И идти вверх по карьерной лестнице, - считает Мария.

II место. 28 018 голосов

Эльзара Асрян, 37 лет

Старший следователь следственного управления МВД по Республике Крым, майор юстиции.

Эльзара АсрянФото: Виталий ПАРУБОВ

- Служба в полиции – это стиль жизни, - признается Эльзара. - Погоны обязывают соответствовать высокому званию следователя.

Молодая женщина объясняет, что сколько помнит себя, то всегда хотела быть следователем, чтобы распутывать сложные дела, наказывать преступников и восстанавливать справедливость.

Поле деятельности Эльзары не для слабонервных: изнасилования, убийства.

- Когда первый раз выезжала на убийство, то пока добиралась на служебном автомобиле, все думала, какие слова мне подобрать для родственников погибшего, что сказать, когда войду в квартиру, - признается майор юстиции.

Кроме работы в жизни красавицы есть классическая музыка и желанный ребенок.

Эльзара закончила музыкальную школу и у нее дома почетное место занимает фортепьяно.

- Любимое произведение? Конечно же «К Элизе» Людвига ван Бетховена!

Но на музицирование не так уж и много времени. Каждую свободную минутку она старается провести с сыном.

- Моему Вартану уже три с половиной годика, - и Эльзара опережает вопрос: - Если решит пойти по моим стопам, что буду только рада!

III место. 20 138 голосов

Виктория Микулина, 27 лет,

Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Джанкойский», капитан полиции.

Виктория МикулинаФото: Виталий ПАРУБОВ

- Я только-только из декретного отпуска. Месяц как вышла на работу. Моей дочери - два годика исполнилось, - рассказывает Виктория. - Вот и на награждение думала, не приеду - Даша заболела ангиной. На маму пришлось оставить.

Почему стала сотрудником полиции?

- Как бы смешно не звучало, но в детстве я засматривалась сериалом «Кадеты». Да так вдохновилась, что в 16 лет твердо решила пойти на работу в полицию. Пришлось нелегко - все отговаривали и в том числе родители, - объясняет девушка, - Но я настояла на своем, поступила, хотя и было пять человек на место, окончила вуз на «отлично».

Виктория выводит на чистую воду взяточников.

Жалко ли тех, кого удалось изобличить? Виктория признается, что иногда чисто по-человечески да - у всех семьи, дети, трудности, екает сердце, но все должны строго выполнять законы - «тебя посодют, а ты не воруй»!

Виктория с детских лет занимается легкой атлетикой.

- И сейчас если напряженный день, то вечером переодеваюсь, обуваю кроссовки и вдоль трассы! Лучшее средство для снятия стресса! Километров пять - и все в порядке!

Хрупкая девушка готова дать отпор и матерым уркаганам. В МВД личный состав постоянно сдает зачеты по приемам самообороны и огневой подготовке.

Какое же любимое блюдо?

- С появлением ребенка моим любимым блюдом стали макароны. Потому что, моя маленькая Дашуля только рожки и спагетти ест! - смеется Виктория. - А так конечно же я очень люблю готовить - лучше всего получается плов.

Общий снимок на память. Фото: пресс-служба МВД РК

Конкурс в Республике Крым завершен, а вот «Мисс полиция Севастополя-2018» в самом разгаре. Подведение итогов пройдет на следующей неделе.

ВАЖНО

Редакция крымского выпуска «Комсомольской правды» благодарит партнеров конкурса, предоставивших призы для победительниц:

Профессионального консультанта по красоте компании «Мэри Кэй» Дарью Вангели

Компанию «Букетная Мастерская»

Компанию «Мануфактура ДОМ ПРИРОДЫ»

Официальное региональное представительство ТМ «Царство ароматов» в Севастополе

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