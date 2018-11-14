Красота в погонах: Стали известны итоги фотоконкурса «Мисс полиция Республики Крым -2018»
Ноябрьский серый день украсили шикарные букеты и замечательные подарки для симпатичных и обаятельных девушек в строгой форме и погонах.
Накануне Дня российской полиции, который отмечается 10 ноября, «Комсомольская правда» и МВД по Республике Крым объединили усилия. И в итоге наш сайт украсили фотографии 26 конкурсанток «Мисс полиция Республики Крым-2018».
Победительниц наградили Олег Торубаров, министр внутренних дел по РК и Марина Сизова, главный редактор крымского выпуска "Комсомольской правды"Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Участницы нашего конкурса не только красавицы, но умницы и профессионалы в своем деле. Отбор самых достойных шел сначала в местных отделах полиции городов и районов республики, затем на уровне министерства. Победительниц же определяли читатели нашего сайта crimea.kp.ru, где были размещены фото и анкеты участниц, - рассказывает Марина Сизова, главный редактор крымского выпуска «КП». - Мы проводим конкурс «Мисс полиция» второй год подряд. И видим, что интерес к нему значительно вырос, об этом говорят и цифры: если в прошлом году победительницей стала девушка, за которую отдали чуть больше четырех тысяч голосов, то в этом уже свыше тридцати тысяч.
Победительниц конкурса поздравил Олег Торубаров, министр внутренних дел по Республике Крым. Генерал-лейтенант, напомним, возглавил ведомство в конце этого августа.
- Наши прекрасные женщины остаются верны себе, они не теряют своей природной мудрости, привлекательности и обаяния ни при каких условиях! - сказал генерал-лейтенант. - Несмотря на все тяготы службы, они находят время и успевают создавать комфорт и уют в своих семьях, при этом являясь образцами ответственности при выполнении служебных обязанностей.
Итак, кто же больше всего набрал голосов? Читатели сделали свой выбор, и нам осталось только его озвучить.
I место, 31 893 голосов
Мария Диканова, 26 лет:
Старший специалист отдела архивной информации и реабилитации ИЦ МВД по Республике Крым, старший лейтенант внутренней службы.
Мария ДикановаФото: Виталий ПАРУБОВ
- Я хотела с детства работать в полиции, - объясняет Мария. - Мой отец всю жизнь служил в органах внутренних дел. Вот и я окончила юридический институт, и решила, что буду работать в органах. Папа меня поддержал. И сейчас я стараюсь помочь людям,- говорит девушка.
Маша считает, что красота - это, в первую очередь, здоровье и искренняя улыбка.
Физическую форму девушку поддерживает в спортзале - занимается фитнесом
Мария отлично танцует польку, вальс и танго.
Сейчас же основной акцент на службе в рядах МВД,
- Каждая девушка должно сделать все для самореализации. И идти вверх по карьерной лестнице, - считает Мария.
II место. 28 018 голосов
Эльзара Асрян, 37 лет
Старший следователь следственного управления МВД по Республике Крым, майор юстиции.
Эльзара АсрянФото: Виталий ПАРУБОВ
- Служба в полиции – это стиль жизни, - признается Эльзара. - Погоны обязывают соответствовать высокому званию следователя.
Молодая женщина объясняет, что сколько помнит себя, то всегда хотела быть следователем, чтобы распутывать сложные дела, наказывать преступников и восстанавливать справедливость.
Поле деятельности Эльзары не для слабонервных: изнасилования, убийства.
- Когда первый раз выезжала на убийство, то пока добиралась на служебном автомобиле, все думала, какие слова мне подобрать для родственников погибшего, что сказать, когда войду в квартиру, - признается майор юстиции.
Кроме работы в жизни красавицы есть классическая музыка и желанный ребенок.
Эльзара закончила музыкальную школу и у нее дома почетное место занимает фортепьяно.
- Любимое произведение? Конечно же «К Элизе» Людвига ван Бетховена!
Но на музицирование не так уж и много времени. Каждую свободную минутку она старается провести с сыном.
- Моему Вартану уже три с половиной годика, - и Эльзара опережает вопрос: - Если решит пойти по моим стопам, что буду только рада!
III место. 20 138 голосов
Виктория Микулина, 27 лет,
Оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Джанкойский», капитан полиции.
Виктория МикулинаФото: Виталий ПАРУБОВ
- Я только-только из декретного отпуска. Месяц как вышла на работу. Моей дочери - два годика исполнилось, - рассказывает Виктория. - Вот и на награждение думала, не приеду - Даша заболела ангиной. На маму пришлось оставить.
Почему стала сотрудником полиции?
- Как бы смешно не звучало, но в детстве я засматривалась сериалом «Кадеты». Да так вдохновилась, что в 16 лет твердо решила пойти на работу в полицию. Пришлось нелегко - все отговаривали и в том числе родители, - объясняет девушка, - Но я настояла на своем, поступила, хотя и было пять человек на место, окончила вуз на «отлично».
Виктория выводит на чистую воду взяточников.
Жалко ли тех, кого удалось изобличить? Виктория признается, что иногда чисто по-человечески да - у всех семьи, дети, трудности, екает сердце, но все должны строго выполнять законы - «тебя посодют, а ты не воруй»!
Виктория с детских лет занимается легкой атлетикой.
- И сейчас если напряженный день, то вечером переодеваюсь, обуваю кроссовки и вдоль трассы! Лучшее средство для снятия стресса! Километров пять - и все в порядке!
Хрупкая девушка готова дать отпор и матерым уркаганам. В МВД личный состав постоянно сдает зачеты по приемам самообороны и огневой подготовке.
Какое же любимое блюдо?
- С появлением ребенка моим любимым блюдом стали макароны. Потому что, моя маленькая Дашуля только рожки и спагетти ест! - смеется Виктория. - А так конечно же я очень люблю готовить - лучше всего получается плов.
Общий снимок на память. Фото: пресс-служба МВД РК
Конкурс в Республике Крым завершен, а вот «Мисс полиция Севастополя-2018» в самом разгаре. Подведение итогов пройдет на следующей неделе.
ВАЖНО
Редакция крымского выпуска «Комсомольской правды» благодарит партнеров конкурса, предоставивших призы для победительниц:
Профессионального консультанта по красоте компании «Мэри Кэй» Дарью Вангели
Компанию «Букетная Мастерская»
Компанию «Мануфактура ДОМ ПРИРОДЫ»
Официальное региональное представительство ТМ «Царство ароматов» в Севастополе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фотоконкурс: Мисс полиция Севастополя 2018
"Комсомолка" объявила фотоконкурс ко Дню российской полиции. Голосуйте за прекрасных сотрудниц полиции города-героя (подробнее)
Фотоконкурс: Мисс полиция Республики Крым 2018
"Комсомолка" проводит фотоконкурс ко Дню российской полиции. Голосуйте за самых обаятельных и привлекательных сотрудниц полиции Крыма (подробнее)
Открытый борец с преступностью: Каким прослыл в органах новый глава МВД Крыма
Олег Торубаров регулярно «ходит в народ» и встречается с прессой (подробнее)
Главой МВД Крыма стал одессит
Владимир Колокольцев представил личному составу МВД по Республике Крым нового руководителя, который большую часть службы руководил магаданской полицией (подробнее)