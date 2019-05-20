"Благо твори": в Симферополе девушкам с особыми возможностями развития создадут красивые образы

В Симферополе 31 мая пройдет открытый турнир мастеров индустрии красоты под названием "Благо твори-2019". Профессионалы будут преображать девушек с особыми возможностями развития (слабовидящие, слабослышащие, с Синдромом Дауна и другие).

Организаторы - некоммерческая организация "Профессионалы индустрии красоты" (проект "Крымская золушка") и региональное представительство всероссийского модельного агентства "Лики России" в Крыму.

Во время соревнований команда из трех человек (парикмахер, визажист и стилист) создадут девушкам два образа: повседневный и вечерний. Всего будет десять команд. Победителей определит строгое жюри.

- Миссия мероприятия - социализация людей с особыми возможностями развития, воспитание терпимости в обществе. Также мы хотим показать, что такие люди равны в правах и желаниях. Девушки хотят быть красивыми и ловить на себе восхищенные взгляды, слышать от окружающих комплименты. Кроме того, это помощь молодежи в поднятии самооценки, - отмечают организаторы.

Собранные во время мероприятия средства будут переданы центру развития детей с особыми потребностями "Дерево Жизни", где их бесплатно развивают и реабилитируют, помогают в социально-бытовой адаптации.

Призы получит как команда мастеров, так и модель, которая наберет наибольшее количество откликов по результатам голосования в соцсетях.

Мастерам вручат кубок и почетную грамоту от администрации Симферополя с признанием "Лучший в своей отрасли", также работники фешн-индустрии получат подарки от спонсоров и публикацию во всероссийском модельном журнале "Лики России".

Лучшая девушка-модель выиграет поездку в Москву за счет организаторов на телеканал "ОТР", экскурсию по Останкино. Также девушка примет участие в съемке передачи "Активная среда" и получит личную встречу с Оксаной Федоровой.

Напомним, ранее проект "Крымская Золушка" превратил невзрачную библиотекаршу в шикарную красотку, которую не узнал муж и кот.

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