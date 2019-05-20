2019-05-19T20:56:42+03:00
Общество

"Благо твори": в Симферополе девушкам с особыми возможностями развития создадут красивые образы

Победительница получит поездку в Москву
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Проект "Крымская Золушка" уже почти год преображает женщин. Фото: соцсетиПроект "Крымская Золушка" уже почти год преображает женщин. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Симферополе 31 мая пройдет открытый турнир мастеров индустрии красоты под названием "Благо твори-2019". Профессионалы будут преображать девушек с особыми возможностями развития (слабовидящие, слабослышащие, с Синдромом Дауна и другие).

Организаторы - некоммерческая организация "Профессионалы индустрии красоты" (проект "Крымская золушка") и региональное представительство всероссийского модельного агентства "Лики России" в Крыму.

Во время соревнований команда из трех человек (парикмахер, визажист и стилист) создадут девушкам два образа: повседневный и вечерний. Всего будет десять команд. Победителей определит строгое жюри.

- Миссия мероприятия - социализация людей с особыми возможностями развития, воспитание терпимости в обществе. Также мы хотим показать, что такие люди равны в правах и желаниях. Девушки хотят быть красивыми и ловить на себе восхищенные взгляды, слышать от окружающих комплименты. Кроме того, это помощь молодежи в поднятии самооценки, - отмечают организаторы.

Собранные во время мероприятия средства будут переданы центру развития детей с особыми потребностями "Дерево Жизни", где их бесплатно развивают и реабилитируют, помогают в социально-бытовой адаптации.

Призы получит как команда мастеров, так и модель, которая наберет наибольшее количество откликов по результатам голосования в соцсетях.

Мастерам вручат кубок и почетную грамоту от администрации Симферополя с признанием "Лучший в своей отрасли", также работники фешн-индустрии получат подарки от спонсоров и публикацию во всероссийском модельном журнале "Лики России".

Лучшая девушка-модель выиграет поездку в Москву за счет организаторов на телеканал "ОТР", экскурсию по Останкино. Также девушка примет участие в съемке передачи "Активная среда" и получит личную встречу с Оксаной Федоровой.

Напомним, ранее проект "Крымская Золушка" превратил невзрачную библиотекаршу в шикарную красотку, которую не узнал муж и кот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Муж называл меня королевой и носил на руках»: Волонтеры превращают дурнушек в принцесс

Женщин после участия в благотворительном проекте перестают узнавать собственные коты и дети (подробнее)

Крымская золушка: Невзрачную библиотекаршу из Симферополя превратили в шикарную красотку

Женщину не узнал ни муж, ни кот [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Судаке из-за аварии без воды остались пять тысяч человек
Погода в Крыму на 20 мая: до +27 и облачно
Крымские пальмы атаковали опасные вредители
Туристку подвело сердце на склоне Демерджи
Вадим Самойлов показал волшебный Крым в новом клипе
Литографии Матисса впервые выставили в «Ласточкином гнезде»
На неделе в Крым придет похолодание
Крымские пограничники задержали браконьеров с 900 килограммами камбалы на борту
На Крым 19 мая обрушится шторм
В Симферополе возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида крымских татар [ФОТО]
Глава СК России: Керченскому стрелку явно помогли проникнуть в колледж
Жарко и сухо: Погода в Крыму на 18 мая
В Симферополе эвакуируют покупателей из крупного торгового центра
Появилось видео с участием авиадебоширки, которая прилетела из Москвы в Симферополь
В Крыму лже-соцработницы вытащили из-под матраса у старушки 248 тысяч рублей
На обновление системы водоснабжения Керчи направили 165 миллионов рублей
Для ликвидации свалок в Ялте выделят 30 миллионов рублей
В Бахчисарае сняли кошку с 10-метровой березы
Центр Севастополя 19 мая перекроют для движения автомобилей
Из-за непотушенного костра под Судаком вспыхнул лесной пожар
В Крыму на «Тавриде» грузовик столкнулся с 3 легковушками
В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником
В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
В «Ночь музеев» симферопольский аэропорт покажет больше десятка единиц спецтехники
Погода в Крыму 17 мая: По-летнему жарко и сухо
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма