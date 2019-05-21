«Непростительная ошибка»: Крымские татары требуют от посольства Украины в США извиниться за ложное фото «депортации»

Крымские татары хотят, чтобы посольство Украины в США принесло извинения за фотографию польских евреев, которая была прикреплена к посту о депортации 1944 года.

Ведомство опубликовало 18 мая, в годовщину насильственной депортации народов из Крыма, пост памяти жертв выселения. Вот только в качестве иллюстрации использовали снимок, где запечатлена отправка евреев из польского гетто в лагерь смерти "Хелмно". На фото изображен мужчина, стоящий возле поезда, а у него на рукаве нашита звезда Давида, на одном из вагонов написано "France". Фото хранится в архиве Мемориального музея холокоста США.

- Думаю, они обязательно должны принести извинения. Это трагедия еврейского народа, которая была в Польше, но 18 мая – дата депортации крымских татар. Потому это путать нельзя, грубейшая историческая ошибка. Я считаю, что фотографию разместили не умышленно, а по ошибке или невнимательности, - заявил КП-Крым лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымскотатарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Ошибочное фото в правом нижнем углу. Фото: Посольство России в США

Он подчеркнул, что сделанная ошибка становится странной в контексте отношения Украины к крымским татарам.

- Украина столько говорит о нас, крымских татарах. И так ошибиться для них непростительно, - добавил Ниметуллаев.

СПРАВКА «КП»

18 мая ежегодно вспоминают жертв депортации. В 1941-1944 годах из Крыма выселили более 277 тысяч человек. В основном это были семьи крымских татар. Также среди депортированных армяне, болгары, греки, немцы и итальянцы.

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