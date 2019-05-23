2019-05-23T14:57:15+03:00
Общество

«Последний звонок»: Школы Крыма и Севастополя выпустили почти 14 тысяч ребят

Теперь выпускники готовятся к итоговым экзаменам и поступлению в вузы [фото]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
"Последний звонок" в симферопольской школе №3"Последний звонок" в симферопольской школе №3Фото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

- Желаем вам успехов в будущем, терпения и здоровья! - такие слова сегодня прозвучали во всех школах Крыма и Севастополя.

Ученики готовятся к началу взрослой жизни Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ученики готовятся к началу взрослой жизниФото: Виталий ПАРУБОВ

Традиционно для ребят 23 мая прозвучал последний звонок. Большинство из них уйдут на каникулы и вернутся в стены родной школы только в сентябре. И только для одиннадцатиклассников этот день по-особенному трепетный.

Традиционный последний звонок Фото: Виталий ПАРУБОВ

Традиционный последний звонокФото: Виталий ПАРУБОВ

Ребята выпустили шарики в знак прощания со школой Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ребята выпустили шарики в знак прощания со школойФото: Виталий ПАРУБОВ

Теперь для них начинается взрослая жизнь: университет и работа. Многие будут вспоминать этот день, как один из самых особенных в жизни - прощание со школой. С отметками в дневнике, учителями, школьными товарищами. Дальше их ждут итоговые экзамены, а потом - поступление в вуз.

Торжественная линейка в Севастополе в гимназии №1 им. А.С. Пушкина. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Торжественная линейка в Севастополе в гимназии №1 им. А.С. Пушкина. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

- Это радостный и грустный праздник. Вы прощаетесь со школой и вступаете в самостоятельную, взрослую жизнь. Желаю вам достойно сдать выпускные экзамены. Пусть жизненные принципы, знания и умения, полученные в семье и школе, помогут вам реализовать себя, добиться успеха, исполнить свои мечты, внести достойный вклад в развитие России и Крыма! - поздравил выпускников глава Крыма Сергей Аксенов.

ЦИФРЫ

Почти 18 тысяч девятиклассников и 9,6 тысячи одиннадцатиклассников вышли из школ Республики Крым в этом году, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Родители и учителя не смогут сдержать слез. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Родители и учителя не смогут сдержать слез. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Выпускники празднуют окончание школьной жизни Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Выпускники празднуют окончание школьной жизниФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Севастополе ребята веселятся и танцуют прямо на набережной Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Севастополе ребята веселятся и танцуют прямо на набережнойФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

А севастопольские школы закончили более двух тысяч учащихся девятого класса и почти 4,2 тысячи учеников 11 класса.

Трогательные объятия Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Трогательные объятияФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний звонок-2018 в Крыму и Севастополе: праздник 34 тысяч выпускников

На Крымском полуострове проходят праздничные мероприятия (подробнее).

В 2019 году в Крыму появится 12 школ и детских садов

Их строят в рамках федеральной целевой программы (подробнее).

Испытано на себе: Как журналист «КП» училась с первоклашками по дореволюционным книгам

Пишут за конторкой чернилами, быстро считают в уме - в уникальной крымской школе вернулись к учебе по старинке. И довольны результатом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Закрытие станций Таганско-Краснопресненской и Филевской линий метро: Бесплатные автобусы и горячий чай, мобильные билетные кассы и дежурные около вестибюлей
В эти выходные закроют девять станций на двух самых оживленных линиях метро: Таганско-Краснопресненской и Филевской
Новости 24
Украинец пытался провезти в Крым запрещенные лекарства
В аэропорту «Симферополь» 150 человек станцуют вальс и кадриль
Василий Ливанов: «Взрослые младенцы, как Мамаев и Кокорин – это страшно»
Севастополец, который «заказал» киллеру свою маму и сестру, сядет в тюрьму на 6 лет
Военные корабли из Севастополя провели «бой» в Черном море
До 1 июня крымчане могут подать заявления на налоговые льготы
В Крыму женщина пыталась «подкупить» сотрудника таможни: Она предлагала ему 100 долларов
В Ялте потратят 44 миллиона рублей на видеокамеры
Погода в Крыму на 23 мая: переменная облачность и тепло до +26
"Море холодное? Буду купаться каждый день": В Севастополь приехал главный дальнобойщик России Владимир Гостюхин
На Евпаторийской развязке в Симферополе на сутки перекроют движение
Михаил Боярский: Севастополь и Санкт-Петербург - это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики!
Часть Евпатории осталась без света из-за технологического нарушения
В Керчи нашли 3 авиабомбы