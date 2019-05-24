Хамство, порванные сидения, задержки рейсов: За что симферопольцы платят по 17 рублей в общественном транспорте

Прошло почти два месяца с того момента, как проезд в симферопольских маршрутках подорожал на 4 рубля. Горожане теперь платят по 17 рублей вместо прежних 13, однако улучшений качества обслуживания частных перевозчиков так и не произошло.

В соцсетях горожане возмущаются весьма резонно: часто водители просто не доезжают до конечной точки, ездят до 19-20.00, не соблюдают график движения, не чистят автобусы. Можно продолжать этот список еще очень долго.

- Уважаемые водители 98 и 112 маршрута, у меня вопрос: вы в своем уме? С Центрального рынка после 19.00 невозможно уехать, - жалуется жительница Симферополя Евгения.

В часы-пик в маршрутках даже нет стоячих мест. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Часто пассажиры замечают, что водители не балуют льготников и пожилых пассажиров вежливостью.

- Была свидетелем как водитель маршрутки 54 нахамил женщине после предъявления пенсионного удостоверения. Сказал, чтобы ехала на другом автобусе и не занимала места! Этот же водитель, по словам другой пассажирки, закрывал двери и перед ней, - пишет Анна.

- Очень неприятно, когда перед стариками закрывают двери и уезжают прямо перед их носом. В скольких городах не был в РФ, такого не видел никогда! – поддерживает ее местный житель Сергей.

Частные перевозчики не следят за состоянием сидений. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Люди недовольны состоянием подвижного состава. Некоторые просто боятся ездить, но приходится.

- Стоимость проезда нужно увеличить, видимо, до 170 рублей, чтобы у хозяев маршруток хватило-таки денег на полную замену этих транспортных средств. То колеса отваливаются, то двери открываются на полном ходу. А про внутренности салонов (что сверху, что снизу) даже не хочется подбирать слова, - жалуется симферополец Сергей.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова отмечает, что в новый тариф вошла необходимость закупки тахографов и контрольно-кассовой техники внесения изменений в действующее законодательство.

Входишь в маршрутку - и сразу замечаешь неотремонтированный пол. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

- С 1 июля 2019 года в связи с внесением изменений в действующее законодательство необходимо установление на всех автобусах городского сообщения тахографов, на что потребуется порядка 50 тысяч рублей для одного, установка в каждый автобус контрольно-кассовой техники (80 тысяч рублей для одного), - сообщила Лавринова.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко отметила, что ни один маршрут не должен работать без системы ГЛОНАСС и валидаторов.

- В таких случаях в других регионах РФ просто снимают машину с маршрута. Здесь мы выставляем условия, в связи с тем, что Симферополь приобрел в лизинг новые машины, мы требуем от всех перевозчиков, чтобы машины были новые, необходимо заменить подвижной состав, - сказала Маленко.

Также в администрации города сообщили, что те перевозчики, которые не выполнят условия до 1 июля, будут сняты с маршрута.

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