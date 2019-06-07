«Тишина, а потом заплакал ребенок»: Семья Ларьковых перед гибелью успела позвонить в полицию

ПОСЛЕДНИЙ ПЛАЧ

- Я помощник оперативного дежурного в управлении полиции города Керчи, - представился очередной свидетель по громкому делу об убийстве семьи Ларьковых, которое рассматривается Верховным судом Крыма.

26-летний полицейский явно нервничал, выступая в суде. Не слишком приятно осознавать, что ты слышал плач маленькой девочки - Арины Ларьковой, которая через некоторое время захлебнется, запертая в машине, медленно уходящей под воду.

Константина Ларькова и его жену Инну, напомним, в феврале прошлого года расстреляли, а 4-летнюю дочку Арину - утопили в автомобиле вместе с телами родителей. В убийстве обвиняют сотрудника ФСИН - работника керченской исправительной колонии №1 Павла С.

По данным следствия, он украл на работе табельное оружие, заманил семью в безлюдное место недалеко от горпляжа Керчи, убил взрослых из пистолета Макарова. После - положил тела в салон легковушки, где сидела перепуганная девчушка, завел машину - и Daewoo Lanos ушла под воду (см. Рубрику СПРАВКА «КП»).

Расследование длилось больше года, материалов - 20 томов! Наконец, в Верховном суде начали рассматривать громкое дело.

Оказывается, кто-то из Ларьковых успел дозвониться до полиции перед самой смертью.

«ЕСЛИ НИКТО НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ, ТО ЗАЧЕМ?»

- Поступил звонок. Длился он 8-9 секунд. Была тишина, тишина, заплакал ребенок. Все. Сказано ничего не было, - отрапортовал помощник оперативного дежурного, который принял сигнал.

Тогда он не придал этому звонку никакого значения. А теперь - очевидно нервничал, стоя перед судьей, прокурором и родственниками погибших.

- А что-то вы уточняли, услышав детский плач? Сами, может, перезванивали на этот номер? - спросил прокурор.

- Нет, - опустил глаза свидетель, - Не перезванивал. Номер не определился.

- А кто прекратил звонок? Вы или тот, кто звонил?

Ответом был только вздох.

- Как вы должны были действовать?

- Ну, ни о чем заявлено не было…

- Если бы была просто тишина… Но с учетом того, что был детский плач… у вас на этот случай есть какая-то инструкция? - не унимался прокурор.

- Если никто ничего не говорит, то зачем? - пожал плечами помощник оперативного дежурного.

- Вы кому-то об этом звонке докладывали? При пересменке, может?

- Нет.

Больше вопросов у суда к свидетелю не было.

ПО ИНСТРУКЦИИ?

- У меня убили всю семью, а этот… даже не доложил никому о звонке! - чуть не плача, сказал «Комсомолке» после заседания дедушка Арины. - Если бы он действовал по инструкции, а не «забил» на звонок, то внучка, может, была бы жива…

Инструкция существует. Работу оперативных дежурных, принимающих звонки, письма и прочие обращения, регулирует приказ МВД России N 736 от 29.08.2014.

Согласно документу, сообщением о преступлении считается звонок, «в котором содержится информация об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления». К сожалению, там нет никаких указаний насчет звонков, во время которых ничего не было сказано, а только слышен плач.

Ранее Следственный комитет РФ обнародовал видео, где обвиняемый рассказывает о последних минутах жизни своих жертв.

- Ребенок плакал? - спросил следователь.

- Плакал, - на камеру подтвердил Павел С.

- Вы понимали, что сейчас холодное время суток, что ребенок малолетний, закрыты двери в машине? Вы предполагали, что ребенок погибнет?

- Предполагал, да.

- Вы сознательно на это пошли?

- Сознательно.

ПЯТЬ МИНУТ

Еще одним свидетелем на этом заседании выступил водолаз специального отряда МЧС, обнаруживший автомобиль семьи Ларьковых, где находились тела погибших, на дне канала близ городского пляжа Керчи. На место, где предположительно находится затопленная легковушка, ему указали следователи.

Всего пять минут понадобилось профессиональному водолазу, чтобы найти под водой машину.

- Погода была ясная, видимость – удовлетворительная. Сверху автомобиля видно не было, только если нырять. В салоне было три человека, водитель - на водительском сиденье, мать - на заднем сидении, а девочка - на переднем сидении, на пассажирском, - опытному сотруднику МЧС, видавшему в жизни немало страшных вещей, было явно не по себе от воспоминаний, и он вздохнул с облегчением, когда суд прекратил расспросы.

СПРАВКА «КП»

В конце февраля прошлого года в Крыму пропала семья из поселка Орджоникидзе - Константин Ларьков, его жена Инна и 4-летняя дочка Арина. Через пару недель их тела нашли в салоне автомобиля Chevrolet Lanos, затопленного на дне залива близ Керчи.

По версии следствия, мужа и жену ограбил и застрелил из табельного оружия сотрудник ФСИН Павел С.

Он заманил своих жертв в Керчь, разместив в интернете фейковое объявление о продаже машины. Ларьковы откликнулись, захотели купить. Взяли с собой 260 тысяч рублей и поехали на своей легковушке всей семьей на осмотр авто.

Вот только недалеко от горпляжа "хозяин" вытащил пистолет и потребовал отдать наличку. Глава семейства Константин Ларьков оказал сопротивление, тогда Павел С. выпустил в него почти всю обойму - шесть пуль. Еще две - в жену.

4-летняя Арина была еще жива, когда машина с телами Константина и его жены Инны, уходила под воду. Когда криминалисты нашли погибших, то увидели, что малышка до последней минуты обнимала мертвого папу.

Коллеги Павла С. говорят, что он был азартным игроком и делал ставки на спорт онлайн, поэтому постоянно нуждался в деньгах. Мать обвиняемого решительно опровергает эти слова. По ее словам, Павел действительно взял кредит на сумму порядка 300 тысяч рублей на ремонт автомобиля, однако задолженность до ареста так и не погасил.

Адвокат обвиняемого Павла С. Феликс Вертегель считает, что в убийстве замешаны несколько человек. Он требует вернуть дело в СКР – для нового расследования.

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