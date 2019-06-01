"Какая кислятина!": Четырехлетний Гена из Севастополя съел лайм на встрече с Путиным и стал интернет-мемом

Семье Лисейцевых из Севастополя, воспитывающей 9 детей, президент России Владимир Путин вручил орден «Родительской слава». Такой награды удостоилось в этом году всего 8 супружеских пар.

Жители Крымского полуострова не успели вернуться домой, как оказалось, что их 4-летний сынишка Гена стал звездой. Слава к малышу пришла после торжественного обеда в Кремле.

Лимон попался очень кислый. Фото: кадр видео

- Бе-е-е, какая кислятина! – шустрые телеоператоры запечатлели момент, когда Гена Лисейцев, сидя на коленках у мамы, дегустирует лайм.

Тут же мемы на шалунишку стали заполонять просторы интернета.

Озорник поневоле стал гримасничать. Фото: кадр видео

«Комсомольская правда - Крым» решила узнать о герое соцсетей чуть больше и поговорила с его папой.

- Я не видел, что происходило за мое спиной, - признался Сергей Лисейцев. - Жена держала Гену на руках, где его и запечатлела камера с такой забавной улыбкой на лице.

Геннадий, судя по видео, по натуре смельчак, первопроходец и пионер.

- Да, он пчел руками ловит, - смеется его папа. - Раз приносит мне банку, а там 4 живых пчелы сидит. Спрашиваю, как ты это сделал? А Гена отвечает, что пока их ловил, они ему руку щекотали.

Правда, одна пчела так просто не далась и ужалила, но его это не остановило. Все равно в плен взял! Насекомых потом отпустили на волю, а вот опухшая ручонка не сразу болеть перестала. Но герой не хныкал и не жаловался.

Севастопольская семья узнала о том, что им будет вручать награду Путин, за полтора месяца до встречи. - Очень волновались, такой важное событие, - признался глава семьи.

Вот и детям строго-настрого наказали вести себя прилично, тихо и скромно: старшему сыну Лисейцевых уже 18 лет, а младшим двойняшка по 2,5 годика.

Но не тут-то было! Бойцовский характер, настоящий мужской, не удалось утаить от широких масс: Геннадию все нужно потрогать, попробовать и изучить.

- Если честно, то Геннадий вел себя хуже всех. Баловник! – добродушно, едва сдерживая смех, отмечает многодетный отец. Сергей и Оксана верующие люди и всех детей назвали, как раньше в старину, по святцам.

- Мы ездим в Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае. И батюшка благословил нас называть детей, в честь святых, в день которых они появились на свет. А 5 февраля - память преподобного Геннадия Костромского. Вот и он и получил его имя, - рассказал "КП-Крым" Сергей Лисейцев. - Рождение ребенка – это продолжение рода, воспроизведение генов. У нас 9 детей, но все они разные и по характеру, и внешне. Русские вымирают, нужно нашу нацию сохранить. Да и чего ради жить? Наши прадеды за Родину и детей – отдавали жизни.

И глава семьи добавил: - Оксана вышла за меня, когда ей было 18 лет. Скоро мы будем отмечать 20 лет, как поженились.

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