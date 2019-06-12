2019-06-12T11:39:51+03:00
Политика

На Украине будут судить участника самообороны Крыма

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Нацполиция Украины, скриншот из видеоФото: Нацполиция Украины, скриншот из видео
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На Украине задержали 35-летнего крымчанина, который ранее был участником народного ополчения полуострова.

Поймали его украинские пограничники, а также сотрудники так называемого "Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе" (созданное на Украине ведомство, базируется в городе Херсон, - ред.).

В украинской нацполиции сообщили, что мужчина 11 июня примерно в полночь попытался пересечь границу в пункте пропуска "Каланчак". По данным силовиков из незалежной, крымчанин направлялся в соседнюю страну, чтобы "обновить паспорт гражданина Украины".

- В 2014 году он способствовать оккупации полуострова, - заявили украинские полицейские.

Силовики незалежной продемонстрировали грамоту "за активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя", а также фотографию, судя по всему, с Парада Победы, где задержанный запечатлен с семьей: у всех на груди - георгиевские ленты и футболки "Спасибо деду за Победу".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Мужчину обвиняют в участии в "незаконном вооруженном формировании", каким на Украине признана крымская самооборона.

Согласно ч.2 ст.260 УК Украины крымчанину грозит до 8 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В марте этого года крымский омбудсмен сообщала, что на Украине по политическим мотивам задержаны 36 крымчан.

В частности, в незалежной считаются преступниками все, кто служил в украинской армии, силовых структурах и перешел на службу в российские ведомства после Крымской весны. Также обвиняются в госизмене все крымские чиновники, депутаты.

К примеру, в марте прошлого года арестовали военнослужащего из Севастополя, обвинив в дезертирстве. Матрос получил гражданство РФ и не вернулся в незалежную после вхождения полуострова в состав России.

А в этом году в Херсонской области украинские стражи порядка нашли 34-летнего мужчину, который служит по контракту в Севастополе. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Даже бывшие военнослужащие ВМСУ попадают под раздачу. Так, крымчанка не стала переходить на службу в вооруженные силы РФ, однако и на Украину не поехала: вышла на пенсию и осталась в Крыму. Зачем-то решила съездить в незалежную, и там ее задержали сотрудники СБУ.

Попался сотрудникам украинских спецслужб и депутат евпаторийского горсовета.

К преступникам причислили даже общественников. Так, в прошлом году на Украине осудили на условный срок крымскую активистку, руководителя местной ячейки общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол.

Кроме того, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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