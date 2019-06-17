Сын экс-мэра Феодосии украл «Коктебельскую бухту» Айвазовского, чтобы купить наркотики

Семью Шайдеровых, пожалуй, знает каждый феодосиец. Глава семейства Владимир 10 лет был мэром Феодосии - с 1998 по 2008 год. Его не раз признавали лучшим градоначальником Крыма. Он активно занимался развитием городской инфраструктуры. Город при нем расцвел. И Шайдеров бы и дальше, возможно, руководил, если бы в 51-летнем возрасте не скончался прямо на футбольном поле из-за сердечного приступа. После смерти его имя дали стадиону «Кристалл» и концертному залу «Звездный».

А вот сын Дмитрий (сейчас ему 36) пошел не по стопам уважаемого в городе родителя, а подался в... воры. И хотел обокрасть свою мать Наталью. Живет он отдельно от нее. Его мама владеет несколькими гостиницами и занимается туристическим бизнесом.

Как стало известно КП-Крым, в ночь с 5 по 6 июня Дмитрий вскрыл замок отчего дома и унес из спортзала картину - авторскую копию картины Ивана Айвазовского под названием «Коктебельская бухта».

Его отец был фанатом Айвазовского. Это при нем, кстати, в Феодосии был построен знаменитый фонтан «Доброму гению», посвященный художнику.

Украденное он унес в городской магазин «Антикварочка». Полотно оценили в 600 тысяч рублей. Но нажиться на авторской копии картины знаменитого художника у мэрского сына не получилось.

Его мать заявила о пропаже в правоохранительные органы. Картину быстро нашли благодаря установленной в доме видеокамере, которая и «сдала» неудачливого вора.

Как рассказал "КП-Крым" собственный источник, сейчас Дмитрий Шайдеров находится в реабилитационном центре Евпатории и лечится от наркозависимости. Скорее всего, деньги ему понадобились для покупки наркотиков.

Дмитрий Шайдеров. Фото: соцсети

Теперь за кражу в крупном размере в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Его мама, Наталья, уже забрала картину из антикварного магазина. А оригинал картины «Море. Коктебельская бухта», написанной в 1853-м году, находится в картинной галерее имени И.К. Айвазовского в Феодосии. Это одно из лучших произведений великого мариниста, выросшего, жившего и умершего в «богом данном городе». Эту картину сейчас можно увидеть, кстати, и на посадочных талонах международного аэропорта Симферополь. Аэропорту только что присвоили официально имя великого художника. И на талонах изображены портрет Айвазовского и два его полотна - «Закат над Ялтой» и «Море. Коктебель».

Известно, еще до кражи картины с 22 на 23 мая Дмитрий похитил у матери золотую цепочку и крестик, а также двое наручных часов на сумму 956 тысяч рублей. Часть вещей сын Шайдерова сдал в феодосийский ломбард, подготовлены ходатайства в суд на выемку похищенного у его матери Натальи.

В Феодосии и раньше судачили и жалели, что не заладилось у обоих сыновей бывшего градоначальника. Дмитрий Шайдеров, похитивший у матери картину, до настоящего времени славу в СМИ не получал. Известно только, что на него зарегистрировано ИП, которое занимается торговлей мясом, молочными продуктами, горючим и моторным топливом, а также сферой аренды недвижимости. Дмитрий в основном живет в Киеве, в родной Феодосии появляется нечасто.

А у второго сына, Александра, сложная судьба. Александр Шайдеров был начальником Крымского избирательного штаба блока «КУЧМА». В 2007 году он попал в ДТП под Феодосией и получил травму головы. В 2010 году в автомобиль Александра Шайдерова бросили канистру с горючим веществом. Он получил 12% ожогов тела, но выжил.

- В отличие от всех последующих мэров Феодосии, Шайдеров был хорошим хозяйственником. В городе тогда не было запустения. Я с удивлением наблюдал, что каждое утро город мыли, убирали мусор, он буквально блестел и неоднократно признавался лучшим в Крыму, - говорит общественник Александр Талипов. - Из минусов могу выделить, что в период правления Шайдерова происходило огромное разделение земель. И в пляжной зоне, в том числе. Большая часть документов на застройку побережья была выдана именно в те годы. Но пляжи были чистыми, а заборы - побеленными. Кстати, часть береговых территорий досталась жене мэра Наталье. На "Золотом пляже" она построила гостиницу и ресторан.

Градоначальнику стало плохо прямо на футбольном поле. Фото: Андрей Канишев

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