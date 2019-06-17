За российским гражданством в МВД обратились более 100 бывших жителей Крыма

По данным МВД, предоставленным "КП-Крым, в территориальные органы обратились 125 бывших жителей Крыма и Севастополя с заявлением на получение гражданства Российской Федерации.

Это те, кто имеет подданство Украины, но родились и проживали на полуострове до 18 марта 2014 года, а после выехали за его пределы.

Сейчас они могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре (в соответствии с подпунктом «а» п. 1 Указа Президента РФ от 29 апреля 2019 г. № 187). Претендовать на получение российского паспорта также могут их дети, в том числе и усыновленные, супруги и родители.

- Рассмотрение заявлений поданных вышеуказанной категорией граждан, и принятия по ним решений осуществляется в срок до трех месяцев, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД России. - До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина Российской Федерации не выдавались,

Напомним, 1 мая президент РФ Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

С таким заявлением могут обратиться:

а) граждане Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

б) лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

в) граждане Украины и лица без гражданства, которые имею РВП, ВНЖ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельство участка программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Лица должны были постоянно проживать на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

г) иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам;

д) граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

А ранее президент России Владимир Путин ввел в действие указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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