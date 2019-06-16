Дорогое место под солнцем: С туристов на знаменитом Инжире под Севастополем хотят брать деньги

Аязьма - одно из самых красивейших уголков Крыма. Это урочище, в народе Инжир, расположено в пяти километрах от Балаклавы, между Балаклавским заливом и мысом Айя.

Здесь между причудливыми скалами, пропитанными солнцем, прячутся уютные бухточки, заросшие можжевельником и реликтовыми соснами, а вода настолько чиста и прозрачна, что непонятно, где море, а где небо.

Это место давно облюбовали туристы-походники со всей страны. Сюда приезжают музыканты и кришнаиты, художники и хипстеры, творческие люди всех мастей. Каждое лето здесь вырастают целые палаточные города.

Красивые места.Фото: Саша ВЕТРОВ

И все туристы знают - здесь нельзя ездить на машинах и мотоциклах, жечь костры, даже гулять с собаками - тоже нельзя. Это ООПТ, особо охраняемая природная территория. Аязьма является частью заказника регионального значения «Мыс Айя».

На Инжире любят отдыхать с детьми.Фото: Саша ВЕТРОВ

В этом году туристов на Инжире ожидает ну не то, чтобы неприятный, но все-таки сюрприз. Мест, где бесплатно можно было разбить палатку и просто отдохнуть, как герой Гоши Куценко в фильме «Дикари», становится все меньше и меньше. За место под солнцем отныне придется платить.

Кадры из фильма "Дикари" - Гоша Куценко и Марат Башаров

Кадр из фильма "Дикари".

На самых лакомых местах у моря, где издавна разбивали палатки дикие туристы, появился платный сервис: аренда мест и палаток.

Весь берег в дощатых и пластиковых поддонах. Всю весну туристы гадали, кто их поставил, и, главное, какова цена вопроса. Хотя догадаться нетрудно - в этих местах хозяйствует «Орлиновское охотничье хозяйство», которое, как утверждают добрые языки, подконтрольно группе компаний «Эллада», облюбовавшей эти места еще с украинских времен.

Информации, однако, первоначально никакой не было. Лишь сейчас, как наступило лето, на поддонах появились красноречивые надписи (собственность, мол, охотхозяйства), но почти не появилось туристических палаток.

За эти места летом будут брать по 800 рублей с человекаФото: Саша ВЕТРОВ

Весь берег в поддонах.Фото: Саша ВЕТРОВ

Большинство туристов предпочитают размещаться рядом, используя поддоны в качестве столов или стульев.

- Вы же не бесплатно? Сколько стоит аренда мест под палатки? - дозваниваемся до охотхозяйства.

- Аренда поддона с двухместной палаткой, стоит 400 рублей в сутки, поддон с четырехместной палаткой - 800 рублей. Можно устанавливать на поддоны и свои палатки - тогда цена будет вдвое меньше: 200 рублей за поддон для двухместной платки, 400 - для четырехместной, - сказали на том конце провода, однако представиться отказались.

Такие объявления появились на поддонах.Фото: Саша ВЕТРОВ

Кроме того, в стоимость аренды, заметил наш собеседник, входит 5 литров пресной воды в день, уборка мусора и пользование биотуалетом. И уточнил: не желающим пользоваться поддонами и другими платными услугами, никто не запрещает поставить палатки рядом - места, мол, всем хватит. Впрочем, пресную воду - традиционные 5 литров, выкачанные с протекающего неподалеку родника Аязьма - Чокрак, можно будет все равно купить - за 100 рублей.

Если ставить свои палатки на поддоны, то не все походят по размерам, и это очень неудобно.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Как же, буду я им платить. С дуба что ли рухнула, - возмущается решительная дама. - За такие деньги на ЮБК в отеле можно отдохнуть. Ну, разве что не у берега моря.

Она единственная поставила свою палатку на поддон, но платить категорически отказывается. Аргумент, по ее мнению, железный: лет 10-15 отдыхала бесплатно. Собирается так и впредь.

- И воду я у них бесплатно беру. Пусть еще докажут, что трубу с родника законно провели. И что вода пригодна для питья, - говорит женщина.

Мест для кемперов готовят многоФото: Саша ВЕТРОВ

А «орлиновцы», продолжая облагораживать территорию, открыли кафе в пустовавшем доселе сооружении между Золотым Пляжем и Инжиром, в котором за хорошие ресторанные цены можно пообедать под пивко или вино.

К кафе ведут рекламные указатели, которые можно встретить в самых неожиданных местах.

Нет, мы не про туалеты, которых, кстати, на облагораживаемой территории так и не появилось. А именно их надо бы поставить было в первую очередь. Если речь о чистоте и охране природы.

Везде - реклама кафе.Фото: Саша ВЕТРОВ

Предлагают и яичницу, и массаж.Фото: Саша ВЕТРОВ

Мы побеседовали с некоторыми туристами, большинство из которых довольно скептически отнеслось к идее с поддонами, но вполне лояльно к тому, что место массового отдыха надо приводить в порядок. В том числе обновить мостки и спуски к пляжам, на которых уже можно и ноги, и головы поломать.

Пляж Блуждающий.Фото: Саша ВЕТРОВ

ЕСТЬ ВОПРОС

Законно ли хозяйничают?

А собственно на каких правах здесь, в ООПТ, хозяйничает «Орлиновское охотхозяйство»?

На каких условиях и в соответствии с какими нормативными актами допускается деятельность структур по оборудованию туристических стоянок на территории ООПТ «Мыс Айя»?

Проводились ли конкурсные процедуры на занятие такой деятельностью. Заключается ли договор с такими структурами, указывается ли в нем арендная плата, сроки аренды и другие условия на осуществление деятельности на территории ООПТ.

«КП-Крым» отправила запросы в Севприроднадзор, лесничество и прокуратуру.

Чиновничьи ответы были привычно лаконичными, многозначительными и условно доступными для понимания.

Севприроднадзор в частности подтверждает, что лесные участки, находящиеся на землях государственных природных ландшафтных заказников регионального «Мыс Айя» и «Байдарский», являющихся ООПТ, переданы в аренду. Без конкурса.

«Конкурсные процедуры на предоставление лесных участков, расположенных в границах заказника «Мыс Айя», для осуществления рекреационной деятельности Севприроднадзором не проводились», - следует из ответа заместителя начальника Севприроднадзора Виталия Леготкина (он же начальник управления особо охраняемых природных территорий, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства).

В аренду они переданы ООО «Орлиновское охотничье хозяйство». Которому разрешается на предоставленных участках создание охотничьей инфраструктуры.

«Хозяйство имеет право предоставлять платные услуги размещения лиц в пределах охотничьей базы. При этом данные услуги не носят принудительный характер» - отвечает Леготкин.

То есть туристы автоматом превращаются в охотников?..

Как писали севастопольские СМИ, обходится им аренда участков в неприлично маленькую сумму.

При этом Севприроднадзор совсем забыл упомянуть в своем ответе то, о чем напомнила прокуратура.

В прокуратуре сочли, что Севприроднадзор, давший положительную госэкспертизу освоения этих лесов, не полномочен проводить такого рода экспертизы.

Кроме того, как отмечает прокуратура, в итоговом голосовании по проведению госэкспертизы, не приняли участие представители общественных природоохранных объединений, что является нарушением действующего федерального законодательства.

Сейчас иски прокуратуры о признании заключений госэкспертизы незаконной находятся на рассмотрении в суде.

Получается, что охотхозяйство предоставляет «непринудительные платные услуги» на весьма спорных участках. Будут ли в аренде у них эти участки - еще предстоит решить суду.

Саша ВЕТРОВ, Севастополь-Балаклава-Инжир

МНЕНИЕ

«Коммерция не должна перейти в наживу»

Станислав Нагорный, член Общественного совета при Севприроднадзоре:

- Люди десятки лет отдыхали с палатками на пляже Инжир, и эту традицию не искоренить. Да и не надо, место ведь уникальное! Другой вопрос, как туристы сами губят природу, ломая ветки для костра, оставляя мусор… Что наносит больший вред экологии - деревянные поддоны или перекопанная земля после установки палаток - последнее. Если отпустить ситуацию и не контролировать отдых дикарей - это приведет к печальным последствиям. К сожалению, не все люди обладают элементарными знаниями, как надо себя вести на природе. Окультуривать место надо и заказник в любом случае должен быть под контролем лесников.

У туристов должна быть возможность приобрести уголь, должны быть контейнеры, чтобы не бросать на землю мусор, привозная вода, биотуалеты. Таким образом, от коммерческого отдыха не уйти. Но коммерция не должна перерасти в наживу.

В любом случае, подрядчик должен показать проект, как планируется облагородить место. Должны участвовать лесники, общественный совет при Севприроднадзоре. Нам пока никакого проекта не показывали. Поэтому этот вопрос наш совет возьмет под контроль.

Спрашивала Лера ВОЛЬНАЯ

МЕЖДУ ТЕМ

Мотоварвары на склонах

Нынешний год охарактеризовался еще одной неприятной тенденцией. Кратно возросло число мотоциклистов, штурмующих крымские горы в районе ООПТ.

А ведь въезд на территорию ООПТ категорически запрещен для всех видов транспорта, за исключением служебного и технологического. Не лесники же группами атакуют прибрежные скалы. (Подробности)