«Британцы ведут себя некорректно»: В Крыму ответили лондонским журналистам, обвинившим местных в осквернении английских могил в Севастополе

Известное британское издание The Times утверждает, что кладбище в Севастополе, где похоронены тысячи британских военных, погибших в Крымской войне, подверглось осквернению, захвату и заброшено. Журналист Ханна Лусинда Смит весьма этим возмущена.

НЕ НАСЛЕДИЕ

Она сетует, что никто не ухаживает за могилами английских солдат на холме Кэткарт, названном по имени генерала Георга Кэткарта, который там погребен (был кавалером российского ордена Св. Георгия 4-й ст., полученного за отличия в войне с Наполеоном, - ред.). В основном, там упокоились англичане, павшие в Инкерманском сражении – самом кровопролитном боевом столкновении русских и союзных войск в кампании в Крыму.

- Специальный фонд по уходу за могилами, созданный активистами в Великобритании, пришлось закрыть в 2014 году после того, как полуостров попал под западные санкции. Данное место не включено в список крымского наследия, и только волонтеры из близлежащего села периодически подкрашивают позолоченную надпись посвящения (на обелиске, - ред.). Санкции остановили поток британских туристов, которые когда-то приезжали в Крым посетить места былых сражений, - пишет The Times.

Журналист Ханна Лусинда Смит с явным недовольством подчеркивает, что на полуострове преобладают монументы в память о битве за освобождение Севастополя от нацистов в 1944 году, а вот в память о Крымской войне обелисков маловато.

УКРАИНА ОГРАБИЛА АНГЛИЧАН?

Англичан можно понять, они с достойной уважения настойчивостью борются за сохранение своей военно-исторической памяти. При этом им не важно, что делали их солдаты на той земле, в которую легли их останки – были захватчиками или освободителями.

- Товарищи британцы в данном случае ведут себя не корректно: кладбище никто не осквернял, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» военный историк Сергей Ченнык. – Захоронениями британских солдат, а их на полуострове несколько, как и другими местами связанные с Крымской войной, просто никто никогда не занимался. О событиях 1853-1856 годов вспоминают только по праздникам, не чаще, чем раз в год.

Исследователь рассказал, что в 90-тые года прошлого века на холме Кэткарт, названого в честь английского генерала, на деньги военнослужащих Британии был установлен мемориал.

- Открывали его с помпой, был даже принц Чарльз, - отметил Сергей Ченнык, - Но строительством руководил один из высокопоставленных чиновников правительства Севастополя, принадлежавшего тогда Украине, который отнесся к проекту недобросовестно. В итоге скульптурный комплекс, на который британцы собрали очень солидные деньги, через год развалился. В свое время в беседе со мной военный атташе Великобритании заявил, что его страна просто оскорблена таким отношением. Я же считаю, что им нужно было просто лучше контролировать украинское правительство, которое их, по сути, ограбило. В итоге мы имеем то, что имеем.

Историк подчеркнул, что раньше британцы обвиняли исключительно чиновника, курировавшего проект, называя его «украинским мошенником», а правительство Украины вроде бы как не при делах, то с 2014 года вдруг виновной становится Российская Федерация, которая вообще не имела к той истории ни малейшего отношения.

ВЕРНЕМ АНГЛИЙСКИХ ТУРИСТОВ

В тоже время нужно отдать должное, тому, что англичане очень трепетно относятся к памяти своих предков. В самом начале 2000-тых годов в нескольких километрах от холма Кэткарта поставили еще один обелиск, гораздо более скромный. Он расположен возле поселка Дергачи, куда перенесено несколько уцелевших аутентичных надгробий с развалившегося мемориала.

- На Крымском полуострове сейчас несколько мест, где расположены крупные захоронения британских военнослужащих. Крупные кладбища утеряны. По разным причинам. И обвинять тут нужно не только российскую власть разных исторических периодов, но и, например, Германию. Это ее артиллерия и авиация перемешали с землей этот самый холм во время боев 1941-1942 гг., - сказал Сергей Ченнык

Правда, не все так плохо. Например, памятник на могиле офицеров 23-го Королевского Уэльского фузилерного полка на полк Альминского сражения содержится в очень даже неплохом виде.

Хотя, конечно, отношение к событиям Крымской войны нужно срочно менять, считает эксперт. По его мнению, сейчас создается ощущение, что эта часть нашей истории нужна только ученым и любителям военно-исторической реконструкции. Действующая власть ограничивается возложениями цветов и длинными речами в Дни памяти.

- Менять отношение нужно и по другим причинам. Крымская война содержит в себе громадный экономический потенциал, который служит уникальным фактором привлечения сюда европейских туристов. И такие переговоры шли, в том числе 2016 году, когда британская делегация во главе с известным историком Патриком Мерсером посетила Крым, - напомнил историк. - К сожалению, стороны просто не поняли друг друга, и переговоры закончились ничем. Хотя шанс возвращения тысяч английских туристов был и, наверное, остается. Нужны только воля, желание и средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал и уголовное дело: Неизвестные тайно заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны в Севастополе

Горожане возмущены и требуют найти вандала (подробнее)