Скандал и уголовное дело: Неизвестные тайно заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны в Севастополе

Неизвестные заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны капитана 2 ранга Николая Костомарова на новое, да еще и со странной надписью. "Обновка" привлекла внимание известного севастопольского блогера и фотографа Юрия Югансона.

- Слов иногда не хватает от безграмотности в мраморе. Позавчера я был на Братском кладбище (воинское захоронение на Северной стороне Севастополя, - ред.) и увидел обновленную плиту на могиле Николая Ивановича Костомарова, - рассказал блогер. - Желание попиариться в веках. Еще и безграмотно попиариться. Что это за евроремонт с керамогранитом?!

Основная часть выбитого текста на новой табличке более-менее совпадает с оригиналом: "Капитан II-го ранга Николай Иванович Костомаров, 22.11.1826 – 09.04.1909. Командовал батареей своего имени впереди 4-ого бастиона…"

А дальше дополнительная приписка, смутившая севастопольца: "в память от благодарных потомков музея ЧФ".

- Кто бы мне объяснил про "потомков музея"? - возмущается севастополец Юрий Югансон.

Новая табличка, которая наделала много шума. Фото: Юрий Югансон/FB

Кому понадобилось менять старинную могильную плиту?

- Плита разбита временем была. Замену сделал музей Черноморского флота. Я как историк считаю, что так делать нельзя. С нами ничего не согласовывали – сделали плиту и тихо поставили. Несерьезно, ведь так нельзя относиться к памятникам, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» отец Георгий, настоятель Свято-Никольского храма-памятника, расположенного на Братском кладбище.

Священник объяснил, что военный некрополь является памятником федерального значения и находится под охраной министерства культуры РФ.

Наш звонок в музее Черноморского флота встретили весьма эмоционально.

- Это подстава! - заявил «Комсомольской правде - Крым» начальник Военно-исторического музея ЧФ Владимир Клюев. - Музей сделали виноватым, и я не знаю, как теперь людям в глаза смотреть! Честно говорю, что мы никакого отношения не имеем к замене плиты.

- Вы плиту не меняли?!

- Нет, конечно. Во-первых, все это денег стоит, а у нас их нет, а во-вторых, мы же специалисты и знаем, что нельзя такие вещи делать. В-третьих, на надгробии также появилось фотография молодого Николая Ивановича Костомарова, но таким снимком наш музей не располагает. Но сейчас из-за слов одного человека нас таскают по всяким органам!

Табличка-оригинал. Фото: Юрий Югансон/FB

Действительно, сотрудники музея уже много лет подряд бывают на могиле Костомарова, где наводят порядок: убирают траву, белят цементное основание, на которой укреплена табличка. В этом году трещины замазали раствором, чтобы все выглядело прилично, рассказал Клюев.

А теперь ему приходится ходить в полицию и давать показания. Он рассказал "КП-Крым", что в отделе полиции Нахимовского района уже завели два производства из-за могилы Костомарова - уголовное и административное.

- Один суд состоялся. Такая возня! - не скрывает досады Владимир Клюев и объясняет, что его оштрафовали на солидную сумму за инициативу по уборке могилы. Оказывается, директор музея, убирая возле захоронения, нарушил статью 7.14 КоАП РФ – "Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной".

Мало того, заведено и уголовное дело. Правда, руководитель музея не уточнил, по какой статье открыли производство и кто фигуранты: - Идет следствие, и я не могу вам многое сказать, но я провел собственное расследование и примерно знаю, кто это сделал.

Руководитель не стал делиться своими догадками, а лишь объяснил, что незадолго до ЧП в музей ЧФ приходил мужчина, который представился потомком Николая Костомарова и был весьма недоволен состоянием захоронения своего предка.

Старая могильная плита, по информации директора музея, никуда не пропала.

- Она в приличном состоянии, лишь небольшая трещина сверху всего лишь. Сейчас в полиции надгробие хранится, как вещдок.

"Комсомольская правда - Крым" обратилась в севастопольское управление МВД за официальным комментарием по делу, пока в ведомстве информацию не прокомментировали.

Тем временем в социальных сетях разгорается скандал. Горожане удивлены, возмущены и раздосадованы.

- Это как же надо не любить город Русской славы, какими надо быть варварами, что извращать история. Даже времена ВОВ немцы до такого не додумались! - говорит жительница Севастополя Елена.

- Вид у этой плиты что-то "не очень" (мягко говоря), - добавляет Александра.

- Лишь бы на чем попилить "бабло", ироды, - вздыхает Геннадий.

СПРАВКА "КП"

Николай Иванович Костомаров – дворянин, капитан 2 ранга.

Имя бесстрашного воина есть на одной из мемориальных плит во Владимирском соборе Севастополя среди имен 57 адмиралов и офицеров Российского флота, удостоенных ордена Св. Георгия за Крымскую войну.

В 1854 году мичман Николай Костомаров в гарнизоне Севастополя на 2-м отделении оборонительной линии командовал батареей № 38 («батарея Костомарова») впереди 4-го бастиона. Батарея неоднократно разрушалась неприятельскими снарядами. Сам же командир, несмотря на ранения и контузии, не покидал батарею, подавая пример другим воинам.

За личное мужество и умелое руководство батареей Николай Костомаров произвели в лейтенанты и удостоили высоких наград.

В отставке, в чине капитана 2-го ранга герой стал первым смотрителем Военно-исторического музея обороны Севастополя, который сейчас называется Музей ЧФ России.

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