Километровые очереди на маршрутку: Почему люди не могут уехать из Севастополя в Балаклаву?

- Наши читатели жалуются, что не могут добраться до Балаклавы, - звоню в «Севэлектротранс», который обслуживает это направление.

- Нет никаких проблем, транспорт ходит регулярно, - отвечают мне на той стороне провода.

Как нет проблем? Есть они! Нам, в КП-Крым, люди пишут и звонят: уехать с остановки «5-й километр» вообще невозможно!

Маршрутки или на отстое, или ждут своего времени по расписаниюФото: Юрий ЮГАНСОН

Жители вынуждены стоять по часу на жаре и ждать маршрутку. Потому что их нет! На остановке - целые очереди! Впрочем, и остановки как таковой нет. Очередь выстраивается просто на тротуаре. Мамочки с детьми, бабушки и дедушки с баулами, молодые пары с большими рюкзаками томятся под горячим южным солнцем.

- За 20 минут ничего не пришло. Причем, я подошел, когда впереди стояло человек 25, - рассказывает горожанин Юрий.

- Такие очереди на автобус в Балаклаву постоянно. Был опыт, пришлось целый час ждать, надо было в суд, чуть не опоздала, - жалуется Оксана из Севастополя.

Сейчас пик курортного сезона. А для транспортников это как будто откровение. И так каждый год.

Особенно жалко туристов. Балаклава - место притяжения. А с таким транспортным сообщением легко опоздать на свои автобусы и самолеты. Я уже не говорю об испорченном настроении.

Отдыхают и водителиФото: Юрий ЮГАНСОН

КОНКРЕТНО

Какие маршруты ходят из Севастополя в Балаклаву

Самый простой путь попасть в Балаклаву, проехать от авто- или ж/д вокзала до остановки "5-й километр Балаклавского шоссе".

От остановки «5-й километр Балаклавского шоссе»:

№9 (интервал 10-30 минут; конечная остановка «1-е отделение Золотой балки»);

№33 (интервал 30-40 минут; конечная остановка «1-е отделение Золотой балки»);

№35 (интервал 30 минут; начальная остановка «Казачья бухта» - проходит через «5-й километр» - конечная остановка «2-е отделение Золотой балки»);

№34 (интервал 30 минут; начальная остановка «Аквапарк «Зурбаган» - конечная «2-е отделение Золотой Балки»).

От остановки «Площадь Нахимова»:

№94 (интервал 20 минут; конечная «2-е отделение Золотой балки»).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В троллейбусах Симферополя, Ялты и Алушты подорожал проезд в троллейбусах. Теперь жители городов должны платить за билет не 14 рублей, а 17. Новая цена начала действовать с 1 июля.

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