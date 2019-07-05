2019-07-06T14:01:38+03:00
Конкурсы и тесты

Определены победители фотоконкурса «Крым в объективе»

Голосование на сайте "Комсомолки" завершилось
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Участники конкурса присылали фото полтора месяцаУчастники конкурса присылали фото полтора месяцаФото: Александр КИРЬЯКОВ
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«Комсомольская правда-Крым» подвела итоги фотоконкурса «Крым в объективе». Больше месяца вы присылали нам самые лучшие фото отдыха на фоне крымской природы и достопримечательностей.

Путем голосования на сайте определилась победительница - Маргарита Коваленко. Девушка сфотографировалась на фоне Чуфут-Кале.

Маргарита Коваленко. Фото: личный архив

Маргарита Коваленко. Фото: личный архив

- 2500 метров над уровнем моря. Красота неописуемая! - подписала свой снимок Маргарита.

Девушка получает бесплатное обслуживание в вип-зале аэропорта «Симферополь», ее фото будет опубликовано в газете и журнале «КП-авиа».

Кроме того, редколлегия "Комсомольской правды - Крым" определила еще нескольких победителей, снимки которых будут опубликованы в журнале «КП-авиа и в газете. Также они получат призы от редакции.

Это Ярославна Возняк - она прислала снимок на фоне моря в поселке Молочное.

Ярославна Возняк. Фото: личный архив

Ярославна Возняк. Фото: личный архив

Надежда Хакимова - на фоне морских просторов на тропе Голицына в Новом Свете.

Надежда Хакимова. Фото: личный архив

Надежда Хакимова. Фото: личный архив

Севиля Ибраимова, которая сфотографировалась около Аянского водохранилища. Снимок получился по-летнему ярким.

- Я живу в Крыму, но есть еще много мест, в которых я не была. На снимке:я на фоне Аянского водохранилища. Раньше я никогда не думала, что простое водохранилище может выглядеть так красиво. В это место меня отвела моя старшая сестра. И я очень благодарна ей, - написала Севиля.

Севиля Ибраимова. Фото: личный архив

Севиля Ибраимова. Фото: личный архив

И Людмила Томчук, которая очень любит путешествовать по малой родине.

- Родилась и живу в Крыму, но это не мешает мне часто путешествовать по родному краю, и с каждым путешествием открывать его с новой стороны. Даже посещая неоднократно одно и то же место, каждый раз привозишь новые впечатления. На фото - вид на побережье ЮБК с гору Ай-Петри.

Людмила Томчук. Фото: личный архив

Людмила Томчук. Фото: личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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