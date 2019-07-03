2019-07-03T12:04:49+03:00
Общество

Как в Симферополе 8 июля отметят День семьи, любви и верности: молебен, шоу и дискотека

Основные мероприятия пройдут в Гагаринском парке
Галина КОВАЛЕНКО
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Ромашка - символ праздника.Ромашка - символ праздника.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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8 июля, жителей и гостей Симферополя приглашают на хороший и добрый праздник - День семьи, любви и верности.

Торжество приурочено к Дню святых Петра и Февронии Муромских, которые являются олицетворением идеальных супругов. В летописи говорится, что муромский князь страдал проказой. От неизлечимой хвори его избавила простолюдинка Феврония – дочь пчеловода. Князь женился на благочестивой, мудрой и красивой девушке. Вместе они прошли тернистый жизненный путь, сохранив свои чувства. Жили долго, счастливо и умерли в один день – это про них. Так уже повелось, что символом праздника любви и верности стала ромашка: простой, незатейливый и чистый цветок.

Где и как в Симферополе 8 июля отметят День семьи, любви и верности

Детский парк (Симферополь, проспект Кирова, 51)

9.00, возле памятника «Петру и Февронии» состоится молебен «О благополучии крымских семей и о даровании семьи тем, кто ее не имеет» и крестный ход.

Парк имени Юрия Гагарина (Симферополь, улица Гагарина)

15.00 – 22. 00, праздник «Город семьи»

Шоу, акции, мастер-классы и площадки: фото, творческие, развлекательные и анимационные.

15.30 – концерт местных талантов «Все начинается с любви».

16.00 -17. 00 - чемпионат для самых маленьких горожан «Ползунки 2019».

16.20 -17.00 - научно-развлекательное шоу «Reactiv»

16.00 -17.30 – соревнования по настольному теннису.

17.00 - 19.00 - спартакиада «Дружная семья – счастливая страна!» турнир по мини-футболу, шахматам и жим реслинг

17.00 – официальное открытие Дня любви и верности

18.30 - парад колясок и другого транспорта для перевозки детей

19.00 – конкурс «Все начинается с Семьи!»

20.00-22.00 – танцы, танцы, танцы - праздничная дискотека.

Кстати, в городе федерального значения Севастополе День Петра и Февронии Муромских отметят чуть раньше. Мероприятия пройдут на Северной стороне 7 июля. В поселке Учкуевка в прибрежную зона выедет полевая часовня для проведения молебна.

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Праздник пройдет на Северной стороне 7 июля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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