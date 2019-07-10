Выставка винила и мастер-классы: В Ялте проходит ежегодный фестиваль хип-хоп культуры

В Ялте стартовал традиционный ежегодный фестиваль хип-хоп культуры Yalta Summer Jam.

На фестиваль приехали артисты из разных странФото: Михаил ПАТЛИС

На площадку приехали артисты и танцоры из разных городов России - Екатеринбурга, Пскова, Санкт-Петербурга и Ижевска. Кроме того, прибыли на выступления и из Украины.

Фестиваль стартовал 9 июляФото: Михаил ПАТЛИС

В рамках мероприятия уже состоялись выставка винила, конкурс для граффити художников и концерт. Фестиваль продлится до воскресенья, 14 июля.

Мероприятие проходит ежегодноФото: Михаил ПАТЛИС

Регистрация не нужна, прийти могут все желающие.

Посетителей ждут еще много интересных мероприятийФото: Михаил ПАТЛИС

Жителей и гостей фестиваля ждут множество интересных мероприятий. Это и батлы по битбоксу, концерты, концептуальные вечеринки, мастер-классы и лекция для повышения уровня преподавателей танцевальных школ.

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