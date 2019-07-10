2019-07-10T15:31:32+03:00
Досуг

Выставка винила и мастер-классы: В Ялте проходит ежегодный фестиваль хип-хоп культуры

В Крым приехали известные артисты из Екатеринбурга, Харькова, Пскова и Санкт-Петербурга
Александра КОРШУНОВА
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Его могут посетить все желающиеЕго могут посетить все желающиеФото: Михаил ПАТЛИС
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В Ялте стартовал традиционный ежегодный фестиваль хип-хоп культуры Yalta Summer Jam.

На фестиваль приехали артисты из разных стран Фото: Михаил ПАТЛИС

На фестиваль приехали артисты из разных странФото: Михаил ПАТЛИС

На площадку приехали артисты и танцоры из разных городов России - Екатеринбурга, Пскова, Санкт-Петербурга и Ижевска. Кроме того, прибыли на выступления и из Украины.

Фестиваль стартовал 9 июля Фото: Михаил ПАТЛИС

Фестиваль стартовал 9 июляФото: Михаил ПАТЛИС

В рамках мероприятия уже состоялись выставка винила, конкурс для граффити художников и концерт. Фестиваль продлится до воскресенья, 14 июля.

Мероприятие проходит ежегодно Фото: Михаил ПАТЛИС

Мероприятие проходит ежегодноФото: Михаил ПАТЛИС

Регистрация не нужна, прийти могут все желающие.

Посетителей ждут еще много интересных мероприятий Фото: Михаил ПАТЛИС

Посетителей ждут еще много интересных мероприятийФото: Михаил ПАТЛИС

Жителей и гостей фестиваля ждут множество интересных мероприятий. Это и батлы по битбоксу, концерты, концептуальные вечеринки, мастер-классы и лекция для повышения уровня преподавателей танцевальных школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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