«Комсомолка» объявляет фотоконкурс «Крым в объективе - 2»
Крым прекрасен в любое время года. И сотнями тысяч сюда, на солнечный полуостров, едут на отдых люди.
«Комсомольская правда - Крым» вместе с Международным аэропортом «Симферополь» при поддержке Министерства курортов и туризма РК объявляют фотоконкурс «Крым в объективе - 2».
Такой фотоконкурс КП провела впервые этим летом, итоги подвели в начале июля. Оказалось, что многие желающие не успели подать заявки - так что мы сразу решили объявить новый фотоконкурс с крутыми призами.
Фотографируйтесь на отдыхе на фоне прекрасных крымских просторов - причудливых скал, моря, достопримечательностей - и присылайте нам! Обязательно напишите несколько строчек - что изображено на снимке, какие впечатления у вас от отдыха в Крыму.
Специальный приз от Министерства курортов и туризма РК - уик-энд в одном из крымских отелей!
Приз от аэропорта «Симферополь» - бесплатное обслуживание в VIP-зале.
Некоторые подарки вручим по итогам голосования. Еще несколько победителей определит редакционная коллегия.
Голосование продлится до 23 сентября, окончание - в 12.00.
Прислать фотографию можно как через форму на сайте (см. ниже), так и на почту kp.crimea@phkp.ru с пометкой "Крым в объективе". После модерации они будут размещены на сайте.
Лучшие снимки будут опубликованы на сайте, в газете и журнале «КП-авиа».
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU