2019-07-11T17:41:08+03:00
Общество

«Комсомолка» объявляет фотоконкурс «Крым в объективе - 2»

Выиграйте уик-энд в одном из крымских отелей!
Поделиться:
На фоне крымской природы получаются самые лучшие снимки!На фоне крымской природы получаются самые лучшие снимки!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Крым прекрасен в любое время года. И сотнями тысяч сюда, на солнечный полуостров, едут на отдых люди.

«Комсомольская правда - Крым» вместе с Международным аэропортом «Симферополь» при поддержке Министерства курортов и туризма РК объявляют фотоконкурс «Крым в объективе - 2».

Такой фотоконкурс КП провела впервые этим летом, итоги подвели в начале июля. Оказалось, что многие желающие не успели подать заявки - так что мы сразу решили объявить новый фотоконкурс с крутыми призами.

Фотографируйтесь на отдыхе на фоне прекрасных крымских просторов - причудливых скал, моря, достопримечательностей - и присылайте нам! Обязательно напишите несколько строчек - что изображено на снимке, какие впечатления у вас от отдыха в Крыму.

Специальный приз от Министерства курортов и туризма РК - уик-энд в одном из крымских отелей!

Приз от аэропорта «Симферополь» - бесплатное обслуживание в VIP-зале.

Некоторые подарки вручим по итогам голосования. Еще несколько победителей определит редакционная коллегия.

Голосование продлится до 23 сентября, окончание - в 12.00.

Прислать фотографию можно как через форму на сайте (см. ниже), так и на почту kp.crimea@phkp.ru с пометкой "Крым в объективе". После модерации они будут размещены на сайте.

Лучшие снимки будут опубликованы на сайте, в газете и журнале «КП-авиа».

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Студентку сажают на 8 лет за торговлю наркотиками, хотя ее дважды оправдали присяжные
Елизавета Кенешова уверяет, что ее подставила подруга, которая попросила забрать в службе доставки косметику. Но в итоге девушка получила гораздо больший срок, чем ее знакомая, признавшаяся во всем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Подготовка кадров – одна из ключевых задач для формирования экономики будущего»
Меньше двух недель осталось до завершения регистрации для участия в международной конференции в рамках деловой программы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
Новости 24
Из-за некачественных проектов в Бахчисарае остановилось строительство детского сада и школы
Трогательное видео, как парень делал предложение в центре Ялты, взорвало соцсети
За 900 миллионов рублей в Большой Ялте отремонтируют очистные сооружения
И снова авария: На трассе «Таврида» столкнулись две легковушки
На железнодорожном вокзале в Симферополе начали укладывать новую плитку
Игривый и любознательный: Котенок Таврик станет логотипом крымской пещеры «Таврида»
Из-за аварии трассу «Таврида» в Симферопольском районе парализовала пробка
В Крыму назначили нового министра здравоохранения
За прошлые сутки спасатели два раза оказали туристам помощь в горах
На трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали три человека
За двойное убийство жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение