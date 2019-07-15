2019-07-15T23:10:10+03:00
Общество

Портрет крымского туриста: 35-летняя женщина с ребенком

Полуостров претендует на звание лучшего семейного курорта России
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Крыму среди отдыхающих много детей.В Крыму среди отдыхающих много детей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Кому больше всего по душе отдых на Крымском полуострове? Поиском ответа на этот вопрос занялись знатоки всех нюансов туристического бизнеса.

- Эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix составили портрет самостоятельного крымского туриста, который выбрал полуостров для отдыха летом 2019 года, - сообщает туристический портал Республики Крым.

Выяснилось, что полуостров претендует на звание лучшего семейного курорта России.

Все дело в том, что аналитики подсчитали, что почти треть (29,4 %) от всех приехавших на полуостров – пассажиры с несовершеннолетними.

В 2018 году это показатель был равен всего 22,8 %.

Такие города, как Сочи (26,1 %) и Калининград (15,3%) уступают Крыму по цифрам "детского" туризма.

Причем среди отдыхающих больше всего женщин: именно на слабый пол приходится 54,9% бронирований авиаперелетов на полуостров, а на мужчин соответственно 45,1%.

Основная доля авиапутешественников приходится на возрастную группу от 35 до 40 лет, а вот в Сочи туристы чуть помоложе: 30 - 35 лет.

По мнению экспертов средняя продолжительность пребывания на курортах Крыма этим летом составляет ровно две недели. И здесь наметился положительный прогресс, потому как в 2018 отдыхающие задерживались на 12 дней.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

В 2019 году в Крыму уже побывали 2,2 миллиона туристов.

Популярностью и любовью отдыхающих пользуются такие курортные зоны, как Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Южный берег Крыма – Ялта и Алушта.

Власти Республики Крым говорят, что по предварительно оценке на полуострове отдохнет порядка 7 миллионов детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
В Крыму уволили главу Ленинского района
Соцсети всполошила фотоссесия врача-гинеколога во время операции
Врио губернатора Севастополя займется оползнем на мысе Толстый
Ищут тайные подземелья: Добровольцы со всей России расчищают Керченскую крепость
Житель Сак заплатит 10 тысяч рублей штрафа за «шутки» с полицией
Турист из Воронежской области проткнул себе руку стальным прутом, пытаясь перелезть через забор в Судаке
"Собрал порох на военном полигоне": У пенсионера из Севастополя нашли почти 4 кило взрывчатки
19-летняя москвичка обвинила в изнасиловании владельца ночного клуба в Севастополе
Крымские фермеры хотят собрать рекордный за пять лет урожай аквакультуры
В крымских горах 60-летняя женщина оступилась и повредила ногу
Крымские пограничники выявили находящихся в розыске 2 граждан Украины
Долой пробки: В Крыму появились новые объезды для водителей, которые едут в Евпаторию и Ялту
На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с грузовиком: Пострадали четыре человека
На некоторых улицах Симферополя в понедельник не будет света
«Ее сердце продолжало биться»: Появилось видео о спасении дельфина в Севастополе
Погода в Крыму на 15 июля: дождь и тепло до +27