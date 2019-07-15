Портрет крымского туриста: 35-летняя женщина с ребенком

Кому больше всего по душе отдых на Крымском полуострове? Поиском ответа на этот вопрос занялись знатоки всех нюансов туристического бизнеса.

- Эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix составили портрет самостоятельного крымского туриста, который выбрал полуостров для отдыха летом 2019 года, - сообщает туристический портал Республики Крым.

Выяснилось, что полуостров претендует на звание лучшего семейного курорта России.

Все дело в том, что аналитики подсчитали, что почти треть (29,4 %) от всех приехавших на полуостров – пассажиры с несовершеннолетними.

В 2018 году это показатель был равен всего 22,8 %.

Такие города, как Сочи (26,1 %) и Калининград (15,3%) уступают Крыму по цифрам "детского" туризма.

Причем среди отдыхающих больше всего женщин: именно на слабый пол приходится 54,9% бронирований авиаперелетов на полуостров, а на мужчин соответственно 45,1%.

Основная доля авиапутешественников приходится на возрастную группу от 35 до 40 лет, а вот в Сочи туристы чуть помоложе: 30 - 35 лет.

По мнению экспертов средняя продолжительность пребывания на курортах Крыма этим летом составляет ровно две недели. И здесь наметился положительный прогресс, потому как в 2018 отдыхающие задерживались на 12 дней.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

В 2019 году в Крыму уже побывали 2,2 миллиона туристов.

Популярностью и любовью отдыхающих пользуются такие курортные зоны, как Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Южный берег Крыма – Ялта и Алушта.

Власти Республики Крым говорят, что по предварительно оценке на полуострове отдохнет порядка 7 миллионов детей и взрослых.